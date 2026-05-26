Türkiye’nin sıfır atık yolculuğu festivalle yeni bir aşamaya taşınıyor

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle, Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çevre bilinci, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanatı aynı çatı altında buluşturarak sıfır atık kültürünü günlük yaşamın merkezine taşıyacak.

Türkiye'nin son yıllarda çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma ve iklim farkındalığı alanında ortaya koyduğu vizyon; artık yalnızca bir çevre politikası değil, toplumsal bir dönüşüm şekilleniyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi; israfı reddeden, kaynakları koruyan, üretim ve tüketim alışkanlıklarını dönüştüren küresel bir bilinç çağrısına dönüşürken, bu vizyon şimdi çok daha geniş kapsamlı bir organizasyonla toplumun her kesimiyle buluşuyor.

Bu kapsamda, 4-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle Sıfır Atık Festivali hayata geçiriliyor. Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak Sıfır Atık Festivali, yalnızca bir etkinlik takvimi değil; çevre bilinci, enerji verimliliği, kültür, sanat, teknoloji ve toplumsal farkındalığı aynı çatı altında buluşturan büyük bir sürdürülebilir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor.





"İSTANBUL'DA YİNE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"



Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu doğrultusunda, 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da, yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da düzenleyecek olduğumuz Sıfır Atık Festivali'ne bir milyondan fazla hemşerimizi bekliyoruz. "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali ile gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız. Her yıl farklı bir tema ile organize edilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin de bu ülkenin, bu şehrin gençleri için bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz" dedi.

BİLİNÇLİ TÜKETİM VE ÇEVRE DOSTU YAŞAM KÜLTÜRÜ MERKEZDE



Festivalin temel yaklaşımı ise oldukça güçlü bir mesaj taşıyor: "Dünya ortak evimizdir." Bu anlayış doğrultusunda hazırlanan festival programı; yalnızca atık yönetimini değil, enerji verimliliğini, döngüsel ekonomiyi, bilinçli tüketimi ve çevre dostu yaşam kültürünü merkeze alıyor. Organizasyonun ana omurgasını oluşturan "Geleneğin Mirası, Geleceğin Teknolojisi" yaklaşımı ise Anadolu'nun kadim kanaatkârlık kültürünü modern çevre teknolojileriyle buluşturuyor.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN ÇOK KATMANLI İÇERİK



Festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri ise her yaş grubuna hitap eden çok katmanlı içerik yapısı. Sıfır Atık Festivali'nde alan boyunca ziyaretçileri; farkındalık merkezleri, ileri dönüşüm atölyeleri, sürdürülebilir mutfak deneyimleri, enerji teknolojileri, çocuk etkinlikleri, sanat sergileri, interaktif oyun alanları ve uluslararası iş birliği platformları karşılıyor. Böylece sıfır atık kavramı teorik bir söylem olmaktan çıkıp günlük yaşamın uygulanabilir bir kültürüne dönüşüyor.





TEMATİK ALANLARDA İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE DENEYİM



Festival kapsamında oluşturulan "Farkındalık ve Eğitim" alanları; sürdürülebilir yaşamı interaktif yöntemlerle deneyimleme fırsatı sunuyor. Döngüsel ekonomi ve atık yönetimine ilişkin sergiler, uygulamalı eğitim alanları, karbon ve su ayak izi ölçüm noktaları ile ziyaretçiler kendi çevresel etkilerini birebir gözlemleyebiliyor. Özellikle VR deneyim alanları sayesinde katılımcılar, sanal gerçeklik teknolojisi üzerinden ekosistemlerin dönüşümüne tanıklık ederek çevresel değişimin etkilerini dijital ortamda deneyimleyebiliyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİYLE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK



Festivalin "Enerji ve Teknoloji" bölümü ise organizasyonun en stratejik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan bu bölümde güneş enerjisi sistemlerinden rüzgar teknolojilerine, akıllı enerji yönetiminden sürdürülebilir şehir uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çözüm ziyaretçilerle buluşacak. Enerji verimliliğini gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefleyen deneyim alanları, geleceğin çevre dostu şehir modeline dair önemli örnekler sunacak.



Festivalin kültür ve sanat ayağı ise çevre bilincini estetik bir anlatımla yeniden yorumluyor. İleri dönüşüm defileleri, sürükleyici dijital deneyim alanları, sıfır atık sergileri ve dönüşüm temalı enstalasyonlar; atığın aslında yeni bir başlangıç olabileceğini sanatsal bir perspektifle anlatıyor. Anadolu'nun kadim el sanatlarını atık materyallerle yeniden yorumlayan çalışmalar ise festivalin kültürel hafızasını güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.



"SIFIR ATIK MÜZE" ÖZEL SERGİ ALANI



Festival kapsamında kurulacak "Sıfır Atık Müze" alanı da dikkat çekici başlıklardan biri olacak. İnsanlığın üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan bu özel sergi alanı; sanatın dönüştürücü gücüyle sürdürülebilir yaşam anlayışını bir araya getiriyor. Kaynakların sınırlılığına dikkat çeken sergiler, ziyaretçilere yalnızca bir izleme deneyimi değil, aynı zamanda döngüsel geleceğin aktif bir parçası olma çağrısı yapıyor. Çocuklar ve gençler için hazırlanan özel alanlar festivalin toplumsal dönüşüm vizyonunu güçlendiren en önemli bölümlerden biri olarak öne çıkıyor. Çocuk atölyelerinde geri dönüşüm materyallerinden oyuncaklar ve sanat eserleri üretilirken, interaktif oyun alanlarında doğa sevgisi ve çevre bilinci eğlenceli yöntemlerle aktarılıyor. Yarışmalar ve zekâ oyunlarıyla desteklenen etkinlikler sayesinde çocuklar ve gençler; kaynakların verimli kullanımını eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.



KONSERLERDE BİRÇOK SEVİLEN SANATÇI SAHNE ALACAK

Festivalin sosyal yaşam boyutunda ise konserler ve sahne etkinlikleri yer alıyor. Ana sahnede gerçekleştirilecek konser programında; 5 Haziran Cuma saat 18.30'da Sinan Akçıl, 6 Haziran Cumartesi saat 20.00'de Sefo, 7 Haziran Pazar saat 18.30'da Buray ve aynı gün saat 20.00'de Ceza sahne alacak. Böylece festival; çevre farkındalığını müzik, kültür ve toplumsal etkileşimle destekleyen geniş katılımlı bir yaşam alanına dönüşecek.



ÜNLÜ ŞEFLER "SIFIR ATIK MUTFAK" İLE ATIKSIZ ÜRETİME VURGU YAPACAK



Festivalde ayrıca "Sıfır Atık Mutfak" alanında ünlü şefler eşliğinde israfsız yemek tarifleri paylaşılacak. Kompost süreçlerinden atıksız üretime kadar uzanan uygulamalı gastronomi deneyimleriyle sürdürülebilir mutfak kültürü ziyaretçilere aktarılacak. Tüm ikram alanlarında geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir materyaller kullanılarak organizasyonun çevre dostu yaklaşımı doğrudan sahaya yansıtılacak.





STK'LAR, AKADEMİSYENLER, ÖZEL SEKTÖR VE ULUSLARARASI PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELECEK



"Ortak Akıl" ve "Küresel İş Birliği" alanları ise festivalin uluslararası vizyonunu temsil ediyor. Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlar aynı platformda bir araya gelerek sürdürülebilirlik politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunacak. Festivalin bu yönü, Türkiye'nin çevre diplomasisi alanındaki görünürlüğünü güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



FESTİVAL ALANINA ULAŞIM



Festival alanına ulaşım konusunda da kapsamlı bir planlama yapılmış durumda. Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçiler; M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı üzerinden Atatürk Havalimanı durağında indikten sonra ring servisleriyle festival alanına ulaşabilecek. Marmaray

kullanıcıları ise Yeşilyurt durağından yönlendirmeleri takip ederek yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş sonrası alana erişebilecek. Özel araçlarıyla gelecek ziyaretçiler için ise Basın Ekspres Yolu, E5 ve sahil güzergâhlarından ulaşım sağlanabilecek otopark alanları oluşturuldu.



Festival Uygulamasını İndirin, Dijital Merkezden Ücretsiz Kaydolun, Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin tüm detaylar, organizasyonun dijital merkezi olan

https://sifiratikfestivali.org/tr adresinde yer alıyor. Festival için kayıt işlemleri de web sitesi üzerinden tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, https://sifiratikfestivali.org/tr/register adresindeki Festival Kayıt Sayfası üzerinden kayıt olarak dijital biletlerini oluşturabiliyor. Organizasyon ayrıca mobil uygulama desteğiyle de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Festival uygulaması Google Play Store ve App Store üzerinden

indirilebiliyor. Tüm soru ve görüşler için ise info@sifiratikvakfi.org adresi ziyaretçilere açık şekilde hizmet veriyor.



SADECE BİR FESTİVAL DEĞİL, KAPSAMLI BİR ÇEVRE HAREKETİ



İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon; yalnızca bir festival değil, Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir çevre hareketi olarak dikkat çekiyor. Sıfır Atık Festivali; kültürden teknolojiye, sanattan enerjiye, çocuklardan uluslararası paydaşlara kadar uzanan geniş yapısıyla, çevre bilincini gündelik yaşamın merkezine taşıyan yeni nesil bir toplumsal buluşma modeli ortaya koyuyor.