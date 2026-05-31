1,55 milyar avroluk dev finansman! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor, dünyada bir ilk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını açıkladı.

Projenin bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendirecek yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

AMİK OVASI'NA ULAŞIM 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi önemli ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin bugün de küresel ticaretin kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ettiğini ifade etti.

Amanos Tünelleri Projesi'nin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım bir saatten 5 dakikaya düşecek" dedi.

DÜNYANIN İLK FONKSİYONEL ÜÇLÜ TÜP PROJESİ

Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 karayolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edileceğini belirten Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında demiryolu hattının toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda planlandığını kaydetti.

İlk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının hayata geçirileceğini ifade eden Uraloğlu, karayolu bağlantısının Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa'ya bağlanacağını söyledi.