Kafkas ülkelerine otoyol projesi hız kazandı: Ankara-Kırıkkale arası 43 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmalara yoğun şekilde devam edildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, projede kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınının tamamlandığını söyledi. Söz konusu proje ile Ankara-Kırıkkale arası 43 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmalara yoğun şekilde devam edildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Başkent Ankara'nın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağlarının merkezinde yer aldığını ifade ederek, Kırıkkale'nin ise Yozgat-Sivas üzerinden Doğu'ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya açılan yolların kavşak noktası konumunda bulunduğunu kaydetti.
Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu bölgelerarası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak" dedi.
"SAMSUN'A VE İRAN SINIRINA UZANACAK OTOYOL PROJELERİNİN İLK HALKASINI OLUŞTURACAK"
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yalnızca bölgesel bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin doğu ve kuzey ulaşım koridorlarını güçlendirecek stratejik bir ağın temelini oluşturduğunu söyledi.
Uraloğlu, "Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığı Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde ulaştırılacak. Aynı zamanda otoyolumuz önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak" dedi.
4 TÜNELİN TAMAMINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Toplam 120 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üstgeçit köprüsü ve 63 altgeçidin yer aldığını ifade etti.