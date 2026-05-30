SPK'dan yatırımcıları ilgilendiren karar: Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı uzatıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının süresini uzattı. Kurulun kararıyla açığa satış yasağı ve kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesine yönelik tedbirler 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edecek.
SPK tarafından 30 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulamalar 12 Haziran 2026 tarihli seans sonuna kadar devam edecek.
AÇIĞA SATIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK
Kurulun kararına göre, açığa satış işlemlerine yönelik yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler de aynı tarihe kadar yürürlükte kalacak.
Böylece piyasalarda halen uygulanmakta olan tedbir ve uygulamaların sürdürülmesine karar verilmiş oldu.
MART AYINDA DEVREYE ALINMIŞTI
SPK, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve yatırımcıların korunması amacıyla açığa satış yasağını ilk olarak mart ayında uygulamaya almıştı.
Daha önce çeşitli tarihlerde uzatılan uygulama, son kararla birlikte 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edecek.