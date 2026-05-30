SPK tarafından 30 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulamalar 12 Haziran 2026 tarihli seans sonuna kadar devam edecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağının süresini uzattı

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Kurulun kararına göre, açığa satış işlemlerine yönelik yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler de aynı tarihe kadar yürürlükte kalacak.

Böylece piyasalarda halen uygulanmakta olan tedbir ve uygulamaların sürdürülmesine karar verilmiş oldu.

MART AYINDA DEVREYE ALINMIŞTI

SPK, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve yatırımcıların korunması amacıyla açığa satış yasağını ilk olarak mart ayında uygulamaya almıştı.

Daha önce çeşitli tarihlerde uzatılan uygulama, son kararla birlikte 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edecek.