Dünyanın gözü İstanbul’da! 180’den fazla ülke yeşil sanayinin geleceği için buluşuyor
120'den fazla bakan ve 5 bin katılımcı ile dünyanın en büyük sivil çevre zirvesi İstanbul’da! Sıfır Atık Vakfı ve BM iş birliğiyle gerçekleşecek forum, küresel sanayi politikalarını yeşil dönüşüm, dijital sanayi altyapıları ve stratejik bağımsızlık vizyonuyla buluşturarak yarının üretim modellerine rehberlik edecek. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun küresel pazarla buluşacağı bu stratejik eşikte, temiz üretim teknolojileri ve yeşil kalkınma modelleri masaya yatırılacak.
Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin çevre, kalkınma ve iklim diplomasisi alanındaki küresel liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma perspektifi çevresel sorumluluğu, ekonomik büyümeyi, teknoloji üretimini ve stratejik dönüşümü aynı eksende buluşturan yeni bir kalkınma modeli olarak uluslararası ölçekte dikkat çekiyor.
Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler iş birliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, yalnızca çevre politikalarının değil sanayi dönüşümünün, teknoloji rekabetinin ve küresel ekonomik dayanıklılığın geleceğinin de tartışılacağı stratejik bir platform niteliği taşıyor. "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek Forum kapsamında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, küresel sanayinin geleceğine yön verecek kritik başlıkları İstanbul'da aynı masada buluşturacak.
SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM, SIFIR ATIK VE TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ MASAYA YATIRILACAK
5–7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu sanayide yeşil dönüşüm, sıfır atık, temiz üretim teknolojileri ve döngüsel ekonomi başlıklarında uluslararası düzeyde karar vericileri, bakanları, teknoloji liderlerini, sanayi temsilcilerini ve uluslararası kuruluşları bir araya getirecek.
BAKAN KACIR EV SAHİPLİĞİNDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLARI YENİLİKÇİ UYGULAMALARI ELE ALACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek oturumda üretim süreçlerinin yeniden tasarımı, teknolojik dönüşüm stratejileri, sürdürülebilir üretim modelleri ve sanayide kaynak verimliliğini artıracak yenilikçi uygulamalar kapsamlı şekilde ele alınacak.
Forum kapsamında temiz üretim teknolojileri, endüstriyel simbiyoz uygulamaları, atığın ekonomik değere dönüştürülmesi, Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu gibi başlıklar çok boyutlu biçimde değerlendirilecek. Ayrıca üretim süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi, atıkların ikincil hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırılması, sanayide döngüsel sistemlerin yaygınlaştırılması ve sıfır atık uygulamalarının güçlendirilmesi konularında somut uygulama modelleri masaya yatırılacak.
SANAYİ POLİTİKALARINI ZORLAYICI KÜRESEL BASKILAR GÜNDEME GELECEK
Küresel ölçekte derinleşen iklim krizi, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, tedarik zinciri kırılmaları, kritik ham madde rekabeti ve jeopolitik gerilimler sanayi politikalarının yalnızca üretim kapasitesi üzerinden değil, dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve stratejik bağımsızlık ekseninde yeniden şekillenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle İstanbul'da gerçekleştirilecek oturum, yalnızca çevresel bir dönüşüm başlığı değil aynı zamanda küresel ekonomik güvenlik ve üretim kapasitesinin geleceği açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.
Özellikle son yıllarda artan kritik mineral rekabeti, yarı iletken teknolojileri üzerindeki küresel mücadele, yapay zeka temelli üretim dönüşümü ve dijital sanayi altyapılarındaki hızlı değişim ülkelerin sanayi politikalarında yeni nesil stratejik planlamaları zorunlu hale getirdi. Sıfır Atık Forumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'nda bu dönüşümün çevresel sürdürülebilirlik boyutuyla birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.
ÜRETİM MODELLERİNE YÖN VERECEK BAŞLIKLAR KAPSAMLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK
Forumda ayrıca yapay zeka destekli üretim sistemleri, akıllı fabrikalar, dijital ikiz teknolojileri, veri temelli kaynak yönetimi, karbon ayak izi ölçüm sistemleri ve sanayide enerji verimliliği uygulamaları gibi geleceğin üretim modellerine yön verecek başlıkların da kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
Sanayide yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk değil aynı zamanda ekonomik rekabet gücü, ihracat kapasitesi ve uluslararası pazarlara erişim açısından stratejik bir avantaj olduğu vurgulanacak. Özellikle Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenleme mekanizmaları ve sürdürülebilir üretim standartlarının yükseldiği bir dönemde, çevre dostu üretim altyapılarının ülkeler açısından kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ KÜRESEL PAYDAŞLARLA PAYLAŞILACAK
Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu yerli üretim kapasitesini artıran, yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik eden ve sürdürülebilir sanayi politikalarını güçlendiren bütüncül yaklaşımıyla uluslararası ölçekte dikkat çekiyor. Bu kapsamda İstanbul'daki oturumun, Türkiye'nin yeşil sanayi dönüşümündeki deneyimini küresel paydaşlarla paylaşacağı önemli bir diplomasi zemini oluşturması bekleniyor.
"YENİ TEKNOLOJİ İŞ BİRLİKLERİNİN KURULACAĞI STRATEJİK BİR EŞİK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Forumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'na ilişkin değerlendirmesinde "Türkiye'nin yeşil sanayi vizyonunun küresel ölçekte paylaşılacağı ve yeni teknoloji iş birliklerinin kurulacağı stratejik bir eşik" dedi.
"ALINACAK KARARLAR DÜNYANIN GELECEĞİNE ETKİ EDECEK"
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bağlı kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'nin sanayisinin daha ileriye gitmesi ve milli teknoloji hamlesinin başarıyla ulaşmasında en önemli lokomotif. Sanayide yeşil dönüşümü önemsiyoruz. Türkiye'nin sanayisinin gelişmesini önemsiyoruz. Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın liderliği ve vizyonunda uluslararası arenada, diğer bakanları da toplayacağımız bir bakanlar oturumu yapmaya karar verdik. Uluslararası kuruluşlar da bu toplantıya katılacak. Bu bağlamda yapacak olduğumuz bakanlar oturumunda alınacak kararların COP'un geleceğine ve dünyanın geleceğine etki edeceğine inanıyoruz."
Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'nun temel odak noktalarından biri de sanayi sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması olacak. Bu kapsamda düşük karbonlu üretim modelleri, temiz enerji entegrasyonu ve sürdürülebilir sanayi altyapıları gibi başlıklar üzerinde durulacak.
Forum kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin özellikle sürdürülebilir üretim, temiz teknoloji yatırımları, çevre dostu sanayi altyapıları ve uluslararası teknoloji iş birlikleri alanlarında yeni ortaklıkların kurulmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.
İstanbul'da gerçekleştirilecek bu yüksek düzeyli buluşma ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirecek, teknoloji transferi süreçlerini hızlandıracak ve sanayide sürdürülebilir dönüşüm politikalarının daha geniş ölçekte uygulanmasına katkı sunacak.
COP31 SÜRECİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK
Sıfır Atık Forumu'nun, yalnızca bugünün çevresel sorunlarına çözüm arayan bir platform değil aynı zamanda geleceğin sanayi ekosistemini şekillendiren çok taraflı bir iş birliği zemini oluşturması hedefleniyor. Forumda ortaya konulacak politika önerileri ve uygulama modellerinin COP31 sürecine önemli katkılar sunması bekleniyor.
İstanbul'daki buluşma, küresel ölçekte giderek sertleşen ekonomik rekabet ortamında sürdürülebilir üretim kapasitesinin, temiz teknolojilerin ve yeşil sanayi altyapılarının ülkeler açısından stratejik güç unsuru haline geldiğini bir kez daha ortaya koyacak.
Forum kapsamında ayrıca sanayide döngüsel ekonomi yaklaşımının yalnızca çevre politikalarının değil aynı zamanda istihdam, teknoloji üretimi, ekonomik büyüme ve küresel ticaret dengeleri açısından da belirleyici rol oynadığı vurgulanacak.
Sıfır Atık Forumu, 180'den fazla ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyı İstanbul'da bir araya getirecek. Etkinlikte 120'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, iş dünyası liderleri, akademisyenler, finans kuruluşları, teknoloji geliştiricileri ve sivil toplum temsilcileri yer alacak. Bu yönüyle Forum, bir vakıf tarafından organize edilen dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliği taşıyor.
Forum resmi uluslararası anlaşmaların müzakere edildiği bir süreçten ziyade, gönüllü uyumun, somut uygulama modellerinin ve çok taraflı iş birliklerinin hızlandırıldığı eylem odaklı bir platform olarak tasarlandı. Şehirlerden ülkelere, özel sektörden akademiye uzanan çok paydaşlı yapı uygulanabilir çözümler ve ölçülebilir hedefler etrafında buluşacak.
SANAYİ POLİTİKALARINA YÖN VEREN TEKNİK VE DİPLOMATİK ETKİLER BEKLENİYOR
İstanbul'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'nun, COP31 öncesinde küresel iklim ve sanayi politikalarına yön veren önemli bir teknik ve diplomatik eşik oluşturması bekleniyor. Türkiye, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel bir politika olarak değil sanayi dönüşümünü hızlandıran, kaynak güvenliğini güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen stratejik bir model olarak uluslararası platforma taşımayı sürdürüyor.
Sıfır Atık Vakfı, bu güçlü vizyon doğrultusunda kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve tüm paydaşlarla birlikte Türkiye'nin yeşil kalkınma yolculuğuna kararlılıkla katkı sunmaya devam edecektir.