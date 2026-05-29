Dünyanın gözü İstanbul’da! 180’den fazla ülke yeşil sanayinin geleceği için buluşuyor

120'den fazla bakan ve 5 bin katılımcı ile dünyanın en büyük sivil çevre zirvesi İstanbul’da! Sıfır Atık Vakfı ve BM iş birliğiyle gerçekleşecek forum, küresel sanayi politikalarını yeşil dönüşüm, dijital sanayi altyapıları ve stratejik bağımsızlık vizyonuyla buluşturarak yarının üretim modellerine rehberlik edecek. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun küresel pazarla buluşacağı bu stratejik eşikte, temiz üretim teknolojileri ve yeşil kalkınma modelleri masaya yatırılacak.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin çevre, kalkınma ve iklim diplomasisi alanındaki küresel liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma perspektifi çevresel sorumluluğu, ekonomik büyümeyi, teknoloji üretimini ve stratejik dönüşümü aynı eksende buluşturan yeni bir kalkınma modeli olarak uluslararası ölçekte dikkat çekiyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler iş birliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, yalnızca çevre politikalarının değil sanayi dönüşümünün, teknoloji rekabetinin ve küresel ekonomik dayanıklılığın geleceğinin de tartışılacağı stratejik bir platform niteliği taşıyor. "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek Forum kapsamında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, küresel sanayinin geleceğine yön verecek kritik başlıkları İstanbul'da aynı masada buluşturacak.

Sıfır Atık Vakfı ve BM iş birliğiyle gerçekleşecek forum, küresel sanayi politikalarını yeşil dönüşüm, dijital sanayi altyapıları ve stratejik bağımsızlık vizyonuyla buluşturarak yarının üretim modellerine rehberlik edecek SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM, SIFIR ATIK VE TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ MASAYA YATIRILACAK 5–7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu sanayide yeşil dönüşüm, sıfır atık, temiz üretim teknolojileri ve döngüsel ekonomi başlıklarında uluslararası düzeyde karar vericileri, bakanları, teknoloji liderlerini, sanayi temsilcilerini ve uluslararası kuruluşları bir araya getirecek. BAKAN KACIR EV SAHİPLİĞİNDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLARI YENİLİKÇİ UYGULAMALARI ELE ALACAK Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek oturumda üretim süreçlerinin yeniden tasarımı, teknolojik dönüşüm stratejileri, sürdürülebilir üretim modelleri ve sanayide kaynak verimliliğini artıracak yenilikçi uygulamalar kapsamlı şekilde ele alınacak. Forum kapsamında temiz üretim teknolojileri, endüstriyel simbiyoz uygulamaları, atığın ekonomik değere dönüştürülmesi, Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu gibi başlıklar çok boyutlu biçimde değerlendirilecek. Ayrıca üretim süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi, atıkların ikincil hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırılması, sanayide döngüsel sistemlerin yaygınlaştırılması ve sıfır atık uygulamalarının güçlendirilmesi konularında somut uygulama modelleri masaya yatırılacak. SANAYİ POLİTİKALARINI ZORLAYICI KÜRESEL BASKILAR GÜNDEME GELECEK Küresel ölçekte derinleşen iklim krizi, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, tedarik zinciri kırılmaları, kritik ham madde rekabeti ve jeopolitik gerilimler sanayi politikalarının yalnızca üretim kapasitesi üzerinden değil, dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve stratejik bağımsızlık ekseninde yeniden şekillenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle İstanbul'da gerçekleştirilecek oturum, yalnızca çevresel bir dönüşüm başlığı değil aynı zamanda küresel ekonomik güvenlik ve üretim kapasitesinin geleceği açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Özellikle son yıllarda artan kritik mineral rekabeti, yarı iletken teknolojileri üzerindeki küresel mücadele, yapay zeka temelli üretim dönüşümü ve dijital sanayi altyapılarındaki hızlı değişim ülkelerin sanayi politikalarında yeni nesil stratejik planlamaları zorunlu hale getirdi. Sıfır Atık Forumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'nda bu dönüşümün çevresel sürdürülebilirlik boyutuyla birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.