ABD ile İran arasında Hürmüz mutabakatı! Anlaşma taslağına ulaşıldı, deniz ablukası kaldırılacak
İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında hazırlanan gayriresmi ilk mutabakat çerçevesinin taslağına ulaşıldığını duyurdu. Buna göre İran, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi geçişlerini savaş öncesi seviyeye çıkaracak. ABD ise İran çevresindeki askeri varlığını geri çekerek deniz ablukasını tamamen kaldıracak.
İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington yönetimleri arasında hazırlanmakta olan mutabakat zaptına dair ilk gayriresmi çerçeve taslağına ulaşıldığını bildirdi.
Açıklamada, "ABD ile mutabakat zaptı için gayriresmi çerçevenin taslak metni hazır. ABD ile hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağına göre ABD askeri güçleri İran çevresinden çekilecek, abluka kaldırılacak" ifadelerine yer verildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN VE UMMAN'A EMANET
Taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetiminin İran ve Umman iş birliğiyle yürütüleceği belirtildi.
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri döndürmeyi taahhüt ettiği aktarıldı.
İran devlet televizyonu, askeri gemilerin ise söz konusu taslak anlaşmanın kapsamına dahil edilmediğini bildirdi.
60 GÜN İÇİNDE NİHAİ ANLAŞMA HEDEFİ
İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf'ın Doha'da Katarlı yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından ülkeye döndüğü bildirildi.
PEZEŞKİYAN: ASIL SAVAŞ EKONOMİK
Öte yandan Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, günümüzün ana savaş alanının ekonomik savaş olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan, "Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır" dedi.
İRAN İSTİHBARATINDAN "YUMUŞAK SAVAŞ" UYARISI
İran İstihbarat Bakanlığı ise ABD ve İsrail'in "yumuşak savaş", "bilişsel savaş" ve "hibrit savaş" yöntemlerine ağırlık verdiği açıkladı.
Açıklamada özellikle ekonomik sorunlar ve yüksek fiyatlar üzerinden toplumsal provokasyon oluşturulmaya çalışıldığı, etnik ve dini ayrılıkların körüklenmesinin hedeflendiği öne sürüldü.
İran yönetimi ayrıca kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde terör saldırıları, ülke içinde sabotaj ve suikast girişimleri planlandığını iddia etti.
STARLINK VE SOSYAL MEDYA VURGUSU
İran İstihbarat Bakanlığı açıklamasında Starlink benzeri iletişim cihazlarının kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışıldığı da savunuldu.
BBC Farsça, Amerika'nın Sesi ve Iran International gibi medya kuruluşlarının "casusluk ve kışkırtma amacıyla" kullanıldığını öne süren İran yönetimi, sosyal medya platformlarının da dezenformasyon amacıyla devreye sokulduğunu iddia etti.
Açıklamanın sonunda İran halkının birlik içinde hareket ederek tüm tehditleri boşa çıkaracağı mesajı verildi.