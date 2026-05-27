ABD ile İran arasında Hürmüz mutabakatı! Anlaşma taslağına ulaşıldı, deniz ablukası kaldırılacak

Açıklamada, "ABD ile mutabakat zaptı için gayriresmi çerçevenin taslak metni hazır. ABD ile hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağına göre ABD askeri güçleri İran çevresinden çekilecek, abluka kaldırılacak" ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington yönetimleri arasında hazırlanmakta olan mutabakat zaptına dair ilk gayriresmi çerçeve taslağına ulaşıldığını bildirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri döndürmeyi taahhüt ettiği aktarıldı.

Taslağa göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetiminin İran ve Umman iş birliğiyle yürütüleceği belirtildi.

PEZEŞKİYAN: ASIL SAVAŞ EKONOMİK

Öte yandan Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, günümüzün ana savaş alanının ekonomik savaş olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, "Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır" dedi.

İRAN İSTİHBARATINDAN "YUMUŞAK SAVAŞ" UYARISI

İran İstihbarat Bakanlığı ise ABD ve İsrail'in "yumuşak savaş", "bilişsel savaş" ve "hibrit savaş" yöntemlerine ağırlık verdiği açıkladı.

Açıklamada özellikle ekonomik sorunlar ve yüksek fiyatlar üzerinden toplumsal provokasyon oluşturulmaya çalışıldığı, etnik ve dini ayrılıkların körüklenmesinin hedeflendiği öne sürüldü.

İran yönetimi ayrıca kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde terör saldırıları, ülke içinde sabotaj ve suikast girişimleri planlandığını iddia etti.