Serbest çalışma modeli yükselişte: Türkiye'de bu sayı 2 milyonu aştı, en çok proje ise kadınlara

Dünyada hızla büyüyen freelance yani serbest çalışma modeli Türkiye’de de rekor seviyeye ulaştı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de freelance çalışan sayısı 2 milyonu aşarken, Yaşar Üniversitesi akademisyenlerinin katkı sunduğu uluslararası araştırmada kadınların iletişim sektöründe erkeklere göre daha fazla proje aldığı ortaya çıktı.

Dünyada serbest çalışma modeli artarken, Yaşar Üniversitesi akademisyenlerinin katkı sunduğu uluslararası araştırma ise bu yeni düzende dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. İletişim sektöründe kadın freelancerların erkeklere oranla daha fazla proje aldığı ve bazı alanlarda kurumsal hayata kıyasla daha yüksek gelir elde ettiği belirlendi.

Dünya Bankası verilerine göre küresel ölçekte 1,57 milyar kişi freelance olarak çalışırken, Türkiye'de bu sayı 2025 yılı itibarıyla 2 milyonu geçti. Özellikle 25-35 yaş arası genç nüfusun esneklik talebi ve özgürlük arayışı, artan yaşam maliyetleriyle birleşince yazılım, grafik tasarım ve dijital pazarlama gibi alanlar freelance çalışmanın merkezi haline geldi.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Avrupa Halkla İlişkiler Eğitim ve Araştırma Derneği (EUPRERA) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Özlem Alikılıç ile Prof. Dr. Ebru Gökaliler'in katkı sunduğu araştırma, Türkiye'de kadın freelancerların yükselişini mercek altına aldı.

Araştırmaya göre kadınlar, kurumsal iş hayatında karşılaştıkları mobbing, cinsiyet rolleri ve kariyer engelleri nedeniyle freelance çalışma modeline yöneliyor.

Türkiye'de freelance çalışma özellikle yazılım ve web geliştirme, grafik tasarım, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve medya için içerik üretimi alanlarında yoğunlaşıyor.

"KURUMSAL HAYATTAKİ ENGELLERİ AVANTAJA ÇEVİRİYORLAR"

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Özlem Alikılıç ile Prof. Dr. Ebru Gökaliler, elde edilen sonuçların Türkiye'ye özgü dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede, "Kadın freelancerlar, kurumsal hayatta karşılaştıkları engelleri bu modelde avantaja dönüştürüyor. Bu çalışma, Türkiye'de kadınların iletişim sektöründe kendi şartlarını belirleyebildikleri daha esnek ve üretken bir alan oluşturduklarını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Araştırmada ayrıca kadınlar için esneklik, iş-yaşam dengesi ve aile sorumluluklarını yönetebilme gibi faktörlerin öne çıktığı; erkeklerde ise daha yüksek gelir elde etme motivasyonunun belirleyici olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, freelance ekonomisinin önümüzdeki dönemde Türkiye'de daha da büyümesini bekliyor.