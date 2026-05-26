Otomotivde 41,5 milyar dolarlık tarihi rekor! Hafif ticari araçta Avrupa lideri Türkiye
Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2025 yılını 41,5 milyar dolarlık ihracatla kapatarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye hafif ticari araç üretiminde Avrupa’daki liderliğini korurken, Ticaret Bakanlığı 2026 yılında da yeni rekorlar için desteklerin devam edeceğini vurguladı.
Türkiye otomotiv sektörü 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sektörün toplam 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak lider konumunu koruduğu bildirildi.
Küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm ve teknolojik değişimlere hızlı uyum sağlayan Türk otomotiv sanayisinin üretim ve ihracattaki güçlü performansıyla küresel üretim üssü konumunu pekiştirdiği ifade edildi.
190'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirilen ihracatın sektörün uluslararası pazarlardaki gücünü ortaya koyduğu belirtildi.
Türkiye'nin toplam ihracatında lider sektör olmayı sürdüren otomotiv endüstrisinin ihracatının yüzde 70'ten fazlasının Avrupa pazarına yapıldığı kaydedildi.
BAŞARIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YERLİ PROJELER ETKİLİ OLDU
Bakanlık açıklamasında, elde edilen başarıda ana sanayi ile tedarik sanayi arasındaki güçlü iş birliği, nitelikli iş gücü ve dijital dönüşüm yatırımlarının önemli rol oynadığı vurgulandı.
Yerli ve milli projelerin yanı sıra küresel markaların Türkiye'deki üretim hatlarını modernize etmesinin de ihracat rakamlarını artıran ana unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.