Otomotivde 41,5 milyar dolarlık tarihi rekor! Hafif ticari araçta Avrupa lideri Türkiye

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2025 yılını 41,5 milyar dolarlık ihracatla kapatarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye hafif ticari araç üretiminde Avrupa’daki liderliğini korurken, Ticaret Bakanlığı 2026 yılında da yeni rekorlar için desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye otomotiv sektörü 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sektörün toplam 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak lider konumunu koruduğu bildirildi.

Küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm ve teknolojik değişimlere hızlı uyum sağlayan Türk otomotiv sanayisinin üretim ve ihracattaki güçlü performansıyla küresel üretim üssü konumunu pekiştirdiği ifade edildi.

190'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 190'dan fazla ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirilen ihracatın sektörün uluslararası pazarlardaki gücünü ortaya koyduğu belirtildi.

Türkiye'nin toplam ihracatında lider sektör olmayı sürdüren otomotiv endüstrisinin ihracatının yüzde 70'ten fazlasının Avrupa pazarına yapıldığı kaydedildi.

BAŞARIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YERLİ PROJELER ETKİLİ OLDU

Bakanlık açıklamasında, elde edilen başarıda ana sanayi ile tedarik sanayi arasındaki güçlü iş birliği, nitelikli iş gücü ve dijital dönüşüm yatırımlarının önemli rol oynadığı vurgulandı.

Yerli ve milli projelerin yanı sıra küresel markaların Türkiye'deki üretim hatlarını modernize etmesinin de ihracat rakamlarını artıran ana unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

AVRUPA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇTA ZİRVEDE

Yeşil Mutabakat uyum süreçleri ve karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran sektörün 2026 ve sonrası için daha yüksek hedeflere odaklandığı belirtildi.

Türkiye'nin yalnızca içten yanmalı motor teknolojilerinde değil batarya teknolojileri ve yazılım odaklı mobilite çözümlerinde de bölgesel güç olma yolunda ilerlediği bildirildi.

Türkiye motorlu taşıt üretiminde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer alırken, otomotiv ihracatında dünyada 16'ncı, Avrupa'da ise 11'inci sırada bulunuyor. Hafif ticari araç üretiminde ise Türkiye Avrupa'da ilk sırada, dünyada 9'uncu sırada yer alıyor.

BAKANLIKTAN DESTEK MESAJI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, sektörün üretim ve ihracat başarısının geliştirilmesi amacıyla destek programlarının sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, "2025 yılında 41,5 milyar dolarlık tarihi ihracat rekoruna ulaşan otomotiv sektörümüzü 2026 yılında yeni rekorlar kırması hedefiyle tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2025 OTOMOTİV İHRACAT VERİLERİ (TABLO)

Veri Rakam
Toplam otomotiv ihracatı 41,5 milyar dolar
İhracat yapılan ülke ve bölge sayısı 190+
Avrupa'ya yapılan ihracat oranı %70+
Üretim artışı Rekor seviye
2026 hedefi Yeni ihracat rekoru
