Avrupa Merkez Bankası’ndan “şahin” mesaj: Şok çok büyük, tek faiz artışı yetmeyebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Reuters'a verdiği röportajda Orta Doğu'daki gerilim, enerji fiyatları ve faiz politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. ECB'nin son bir yıldır faizleri sabit tuttuğunu hatırlatan Schnabel, enerji maliyetlerindeki sert yükselişin enflasyonu yüzde 2 hedefinin oldukça üzerine taşıması nedeniyle geçen ayki toplantıda faiz artışının gündeme geldiğini söyledi.

"HAZİRANDA FAİZ ARTIŞI GEREKEBİLİR"

Schnabel, "Mevcut şokun büyüklüğü ve kalıcılığı göz önüne alındığında, bunu görmezden gelmek artık benim görüşüme göre bir seçenek değil. Bugünkü bakış açısıyla, haziran ayında faiz artışına ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD tarafının İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki açıklamalarına rağmen gelecek yıl Christine Lagarde'ın yerine ECB Başkanlığı için adı geçen Schnabel, enerji altyapısında oluşan hasarın kalıcı etkiler bırakabileceğini belirtti.

"SAVAŞ BUGÜN BİTSE BİLE HASAR OLUŞTU"

Schnabel, "Savaş bugün sona erse bile enerji altyapısına ve küresel tedarik zincirlerine zaten çok fazla zarar verilmiş durumda. Bu yüzden bu durumda bile bir para politikası reaksiyonuna ihtiyaç duyulacağına inanıyorum" dedi.

Enerji şokunun artık petrol fiyatlarının hızla normalleşeceği varsayımına dayanan olumsuz senaryoların bile ötesine geçtiğini vurgulayan Schnabel, "Tarihsel standartlara göre bu şok çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.