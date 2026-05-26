Avrupa Merkez Bankası’ndan “şahin” mesaj: Şok çok büyük, tek faiz artışı yetmeyebilir
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, İran ile yürütülen barış görüşmeleri olumlu sonuçlansa bile haziran ayında faiz artışının gerekli olabileceğini söyledi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonominin geneline yayıldığını belirten Schnabel, mevcut şokun büyüklüğü nedeniyle tek faiz artışının yeterli olmayabileceği mesajını verdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Reuters'a verdiği röportajda Orta Doğu'daki gerilim, enerji fiyatları ve faiz politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. ECB'nin son bir yıldır faizleri sabit tuttuğunu hatırlatan Schnabel, enerji maliyetlerindeki sert yükselişin enflasyonu yüzde 2 hedefinin oldukça üzerine taşıması nedeniyle geçen ayki toplantıda faiz artışının gündeme geldiğini söyledi.
"HAZİRANDA FAİZ ARTIŞI GEREKEBİLİR"
Schnabel, "Mevcut şokun büyüklüğü ve kalıcılığı göz önüne alındığında, bunu görmezden gelmek artık benim görüşüme göre bir seçenek değil. Bugünkü bakış açısıyla, haziran ayında faiz artışına ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ABD tarafının İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki açıklamalarına rağmen gelecek yıl Christine Lagarde'ın yerine ECB Başkanlığı için adı geçen Schnabel, enerji altyapısında oluşan hasarın kalıcı etkiler bırakabileceğini belirtti.
"SAVAŞ BUGÜN BİTSE BİLE HASAR OLUŞTU"
Schnabel, "Savaş bugün sona erse bile enerji altyapısına ve küresel tedarik zincirlerine zaten çok fazla zarar verilmiş durumda. Bu yüzden bu durumda bile bir para politikası reaksiyonuna ihtiyaç duyulacağına inanıyorum" dedi.
Enerji şokunun artık petrol fiyatlarının hızla normalleşeceği varsayımına dayanan olumsuz senaryoların bile ötesine geçtiğini vurgulayan Schnabel, "Tarihsel standartlara göre bu şok çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.
TEK FAİZ ARTIŞI YETMEYEBİLİR
Schnabel, tüketici beklenti anketleri, PMI verileri ve AB Komisyonu'nun güven göstergelerinin şokun tüketim sepetinin diğer alanlarına da yayılmaya başladığını gösterdiğini ifade etti.
Haziran sonrasında ECB'nin peşin bir taahhütte bulunmaması ve her toplantıda verileri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Schnabel, bankanın kendi baz senaryosunda iki faiz artışının yer aldığına dikkat çekerek tek bir artışın yeterli olmayabileceğinin sinyalini verdi.
EKONOMİK BÜYÜME ZAYIF SEYREDİYOR
Schnabel, enerji maliyetlerindeki yükselişin ekonomik büyüme üzerinde de baskı oluşturduğunu belirterek, tüketici güveninde sert düşüş yaşandığını söyledi. AB Komisyonu'nun 2026 yılı için tahmin ettiği yüzde 0,9'luk büyümenin bile mevcut şok karşısında fazla iyimser kalabileceğini belirten Schnabel, büyüme açısından aşağı yönlü, enflasyon açısından ise yukarı yönlü risklerin arttığını ifade etti.
ECB'nin piyasa operasyonlarından sorumlu olan Schnabel, devlet tahvili getirilerindeki son oynaklığın ise endişe verici olmadığını, bunun enflasyon risk primindeki yükselişi ve geleceğe yönelik belirsizliği yansıttığını sözlerine ekledi.