Fed tutanaklarında dikkat çeken mesaj: Faiz artırımı yeniden gündemde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yayımladığı son toplantı tutanakları küresel piyasalarda faiz indirimi beklentilerini zayıflattı (Foto: AA)

ENFLASYON VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Tutanaklarda enflasyonun özellikle küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetlerin genel olarak güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiğine işaret edilen tutanaklarda istihdam artışlarının ise ortalama olarak düşük seyrettiği ve işsizlik oranında son aylarda kayda değer bir değişim yaşanmadığı ifade edildi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI

Fed yetkilileri Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırdığına dikkat çekti.

Tutanaklarda bu nedenle yetkililerin büyük bölümünün politika faizinin mevcut seviyede korunmasını desteklediği belirtilirken, yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerin faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceği değerlendirildi.