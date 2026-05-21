Fed tutanaklarında dikkat çeken mesaj: Faiz artırımı yeniden gündemde
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yayımladığı son toplantı tutanakları küresel piyasalarda faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Tutanaklar Fed’in enflasyona karşı daha sıkı para politikası duruşunu koruduğunu ortaya koydu. Ayrıca enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde faiz artırımlarının yeniden değerlendirilebileceği mesajı öne çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıya dair tutanakları yayımladı.
Politika faizinin beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu toplantının tutanakları Fed içinde faiz artırımı ihtimalinin yeniden gündeme geldiğini gösterdi.
ENFLASYON VURGUSU ÖNE ÇIKTI
Tutanaklarda enflasyonun özellikle küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiği belirtildi.
Ekonomik faaliyetlerin genel olarak güçlü bir büyüme eğilimi gösterdiğine işaret edilen tutanaklarda istihdam artışlarının ise ortalama olarak düşük seyrettiği ve işsizlik oranında son aylarda kayda değer bir değişim yaşanmadığı ifade edildi.
ORTA DOĞU GERİLİMİ BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI
Fed yetkilileri Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırdığına dikkat çekti.
Tutanaklarda bu nedenle yetkililerin büyük bölümünün politika faizinin mevcut seviyede korunmasını desteklediği belirtilirken, yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerin faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceği değerlendirildi.
"FAİZ ARTIRIMI YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR"
Fed tutanaklarında yer alan en dikkat çekici değerlendirmelerden biri ise faiz artırımı ihtimali oldu.
Tutanaklarda, "Katılımcıların çoğunluğu enflasyonun kalıcı şekilde yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam etmesi halinde politika duruşunda ilave sıkılaştırmanın uygun hale gelebileceği görüşünü paylaştı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca bazı Fed üyelerinin, faiz kararlarına yönelik gelecekte gevşeme sinyali veren ifadelerin metinden çıkarılmasını desteklediği aktarıldı.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ŞARTLAR SIRALANDI
Bazı Fed yetkililerinin ise faiz indirimi için daha net ekonomik sinyaller beklediği belirtildi.
Tutanaklarda dezenflasyon sürecinin yeniden güç kazandığına dair açık işaretler görülmesi veya iş gücü piyasasında daha belirgin bir zayıflama yaşanması halinde faiz indirimlerinin değerlendirilebileceği ifade edildi.
ENERJİ FİYATLARI ENDİŞESİ
Fed üyeleri, uzun süre yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları daha kalıcı hale getirebileceği konusunda da uyarıda bulundu.
Tutanaklarda, enerji fiyatlarının tarifelerle birleşmesi halinde enflasyon beklentilerinin bozulabileceği ve bunun Fed'in fiyat istikrarı ile istihdam hedefleri arasında daha büyük bir ikilem oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.
Bununla birlikte bazı yetkililerin, Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürede azalması ve enerji fiyatlarının beklendiği gibi gerilemesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indiriminin yeniden gündeme gelebileceğini ifade ettiği aktarıldı.