Bakanlık’tan “yapay et” iddialarına net cevap: Üretimi söz konusu bile olamaz

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "yapay ete izin veriliyor" iddialarına dair yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin 20 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Açıklamada, yönetmelikte yer alan "hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar" ifadesi üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlar yapıldığı belirtildi.

"YENİ GIDA" TANIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakanlık, yönetmelikte yer alan "yeni gıda" tanımının, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın şekilde tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsadığını bildirdi. Açıklamada, yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması gerektiği ifade edildi.

"YAPAY ET İÇİN BAŞVURU YAPILAMAZ"

Bakanlık, düzenlemede yer alan "bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen" ifadesinin başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerine izin vermediğini vurguladı.

Bu nedenle "yapay et" veya bunu çağrıştıracak ürünlere yönelik herhangi bir başvuru yapılamayacağı belirtilen açıklamada, bakanlığın hücre ve doku kültürüyle üretilen ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, doğal üretimin, hayvancılığın, tüketici sağlığının ve kültürel hassasiyetlerin korunmasının temel öncelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'yapay et yasağını' çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur."