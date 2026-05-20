Gıda sektöründe yeni dönem: Domuz ve böcek kaynaklı ürünlere veto

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği" ile "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği", 20 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye'de ilk kez "yeni gıda" ürünlerine yönelik kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturuldu. Özellikle internet üzerinden "mucize ürün" adıyla pazarlanan yeni nesil takviyeler , ithal ürünler ve içeriği tartışmalı gıdalar için daha sıkı denetim dönemi başladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre düzenleme, gelişen teknoloji ve alternatif gıda kaynaklarına yönelik çalışmaların artmasıyla birlikte yeni bileşenlerin gıda olarak kullanımına dair artan talepler doğrultusunda hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli görülmesi halinde firmalardan ek bilimsel veri ve analiz sonuçları da isteyebilecek.

Ayrıca firmalar bir ürünün "yeni gıda" sayılıp sayılmadığını doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili bilimsel komisyon tarafından incelenecek ve en geç 4 ay içinde resmi karar verilecek.

Yeni sisteme göre bir ürünün piyasaya sunulabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki bilimsel komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekecek.

Yönetmeliğin en dikkat çeken bölümlerinde biri ise domuz ve böcek kaynaklı ürünlere dair hüküm oldu. Yönetmelikte, "Domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru/bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz" ifadelerine yer verildi.

Böylece domuz ve böcek kaynaklı ürünlerin "yeni gıda" kapsamında piyasaya arzının önü kapatıldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Avrupa Birliği listesinde yer alan 189 yeni gıda bileşeni yönetmelik ekine alındı. Buna karşın 32 gıda bileşeni ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı olması veya böcek içermesi gibi nedenlerle mevzuata dahil edilmedi.