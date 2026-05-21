AJet'ten yüzde 30 indirimli bilet kampanyası: Hangi tarihler için geçerli?
AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında belirlenen tarihlerde satın alınan biletlerde yüzde 30 indirim uygulanacak. Avantajlı biletler yalnızca AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satılıyor.
İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
AJet'in duyurusuna göre kampanyalı biletler 21 Mayıs 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 2 Haziran 2026 ile 23 Haziran 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
KOLTUK SEÇİMLERİNDE DE YÜZDE 30 İNDİRİM
Kampanya kapsamında yalnızca uçak biletlerinde değil tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.
Şirket kampanyalı biletlerin sadece;
- AJet'in resmi internet sitesi,
- AJet mobil uygulaması
üzerinden satın alınabileceğini açıkladı.
KAMPANYANIN ŞARTLARI NELER?
AJet'in açıkladığı kampanya şartlarına göre:
- İndirim oranı yüzde 30 olarak uygulanacak,
- Vergi ve harçlar kampanya fiyatına dahil olmayacak,
- Kampanya belirlenen satış ve uçuş tarihleri için geçerli olacak,
- Biletler yalnızca resmi dijital satış kanalları üzerinden alınabilecek.