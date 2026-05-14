Konut piyasasında kredi hareketliliği: İpotekli satışlar yüzde 40,5 arttı

Türkiye'de konut satışları nisan ayında yükselişini sürdürdü. TÜİK verilerine göre ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 40,5 artarak 25 bin 771'e yükselirken, ilk el konut satışlarında da dikkat çeken artış yaşandı. Toplam konut satışları ise yüzde 2,6 artışla 126 bin 808 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine yönelik Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,3 gerileyerek 86 bin 502 olarak gerçekleşti.

Satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 68,2 oldu. Ocak-nisan döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 476 bin 204'e yükseldi. Nisan ayında toplam konut satışları ise yüzde 2,6 artışla 126 bin 808 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ Konut piyasasında kredi kullanımındaki toparlanma da verilerde öne çıktı. İpotekli konut satışları nisan ayında yıllık bazda yüzde 40,5 artarak 25 bin 771'e yükseldi. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise yüzde 4 gerileyerek 101 bin 37 oldu. Bu satış türünün toplam satışlar içindeki payı yüzde 79,7 olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde ipotekli konut satışları yüzde 33,8 artışla 97 bin 47'ye yükselirken, diğer satış türleri yüzde 5,5 gerileyerek 379 bin 157 oldu. Aynı dönemde ilk el konut satışları yüzde 3,8 artışla 147 bin 885'e çıkarken, ikinci el satışlar yüzde 0,9 düşüşle 328 bin 319 olarak gerçekleşti.