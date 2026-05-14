Konut piyasasında kredi hareketliliği: İpotekli satışlar yüzde 40,5 arttı

Türkiye'de konut satışları nisan ayında yükselişini sürdürdü. TÜİK verilerine göre ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 40,5 artarak 25 bin 771'e yükselirken, ilk el konut satışlarında da dikkat çeken artış yaşandı. Toplam konut satışları ise yüzde 2,6 artışla 126 bin 808 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine yönelik Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,3 gerileyerek 86 bin 502 olarak gerçekleşti.

Satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 68,2 oldu. Ocak-nisan döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 476 bin 204'e yükseldi. Nisan ayında toplam konut satışları ise yüzde 2,6 artışla 126 bin 808 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Konut piyasasında kredi kullanımındaki toparlanma da verilerde öne çıktı. İpotekli konut satışları nisan ayında yıllık bazda yüzde 40,5 artarak 25 bin 771'e yükseldi. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları ise yüzde 4 gerileyerek 101 bin 37 oldu. Bu satış türünün toplam satışlar içindeki payı yüzde 79,7 olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde ipotekli konut satışları yüzde 33,8 artışla 97 bin 47'ye yükselirken, diğer satış türleri yüzde 5,5 gerileyerek 379 bin 157 oldu.

Aynı dönemde ilk el konut satışları yüzde 3,8 artışla 147 bin 885'e çıkarken, ikinci el satışlar yüzde 0,9 düşüşle 328 bin 319 olarak gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ VERİLER İLK EL TALEBİN GÜÇLENDİĞİNİ GÖSTERDİ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Aynı dönemde ikinci el satışlar yüzde 6,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre ise ilk el konut satışları bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarken, ikinci el satışlar yüzde 0,5 yükseldi.

Veriler, özellikle ilk el konut satışlarında son aylarda toparlanma eğiliminin güç kazandığına işaret etti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak bin 516 oldu.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 11,6 azalarak 5 bin 681 oldu.

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 263 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 110 satışla Çin ve 100 satışla İran vatandaşları takip etti.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ

İş yeri satışlarında da dikkat çekici yükseliş yaşandı. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları nisan ayında yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 4 bin 301'e çıktı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 8,7 yükselişle 11 bin 393 olarak gerçekleşti.

Toplam iş yeri satışları nisan ayında yüzde 10,2 artarak 15 bin 694 oldu.

Ocak-nisan döneminde ise toplam iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 gerileyerek 57 bin 529 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

İpotekli iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,1 artış göstererek 758'e ulaştı. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 7,7 artarak 14 bin 936 oldu.

Ocak-nisan döneminde ipotekli iş yeri satışları yüzde 73,6 artışla 2 bin 724'e yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 6 gerileyerek 54 bin 805 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 7,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 2,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre ise ilk el iş yeri satışları yüzde 10, ikinci el iş yeri satışları yüzde 8,8 yükseldi.

NİSAN 2026 KONUT SATIŞ VERİLERİ (GENEL TABLO)

Veri Rakam Değişim
Toplam konut satışı 126 bin 808 %2,6 artış
İlk el konut satışı 40 bin 306 %9,6 artış
İkinci el konut satışı 86 bin 502 %0,3 düşüş
İpotekli konut satışı 25 bin 771 %40,5 artış
Diğer satış türleri 101 bin 37 %4 düşüş
Yabancılara konut satışı 1.516 %1,1 düşüş
Ocak-nisan toplam konut satışı 476 bin 204 %0,5 artış
Ocak-nisan ipotekli satış 97 bin 47 %33,8 artış
