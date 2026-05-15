Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında, Turkuvaz Medya'ya istihdam alanındaki katkıları nedeniyle ödül verildi. 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen törende, Turkuvaz Medya'nın 2025 yılında Türkiye genelinde "Haberleşme ve Yayıncılık Alanında En Çok İstihdam Sağlayan" kuruluş olduğu açıklandı.

Ödül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem tarafından Turkuvaz Medya adına SABAH muhabiri Önder Yılmaz'a takdim edildi. Programda kamu kurumlarının dijitalleşme süreçleri, sosyal güvenlik sistemi ve kayıt dışı istihdamla mücadele başlıkları da ele alındı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN SOSYAL GÜVENLİK VURGUSU

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki temasının "Kayıt dışılık ile mücadele" olduğunu belirtti. Işıkhan, haftanın sloganının ise "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende" olarak belirlendiğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin yalnızca ekonomik bir yapı olarak değerlendirilmediğini belirterek, "Biz sosyal güvenliği aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü güçlü sosyal güvenlik sistemi güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devlettir" dedi.