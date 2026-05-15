Turkuvaz Medya’ya istihdam ödülü! SGK’dan medya sektörüne istihdam takdiri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından düzenlenen “Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması” programında, Turkuvaz Medya 2025 yılında Türkiye genelinde “Haberleşme ve Yayıncılık Alanında En Çok İstihdam Sağlayan” kategorisinde ödüle layık görüldü. Programda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin güçlü devlet yapısının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında, Turkuvaz Medya'ya istihdam alanındaki katkıları nedeniyle ödül verildi. 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen törende, Turkuvaz Medya'nın 2025 yılında Türkiye genelinde "Haberleşme ve Yayıncılık Alanında En Çok İstihdam Sağlayan" kuruluş olduğu açıklandı.
Ödül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem tarafından Turkuvaz Medya adına SABAH muhabiri Önder Yılmaz'a takdim edildi. Programda kamu kurumlarının dijitalleşme süreçleri, sosyal güvenlik sistemi ve kayıt dışı istihdamla mücadele başlıkları da ele alındı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN SOSYAL GÜVENLİK VURGUSU
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki temasının "Kayıt dışılık ile mücadele" olduğunu belirtti. Işıkhan, haftanın sloganının ise "Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende" olarak belirlendiğini ifade etti.
Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin yalnızca ekonomik bir yapı olarak değerlendirilmediğini belirterek, "Biz sosyal güvenliği aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü güçlü sosyal güvenlik sistemi güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devlettir" dedi.
SGK'NIN DİJİTAL HİZMET VERİLERİ PAYLAŞILDI
Programda SGK'nın dijital altyapısına ilişkin veriler de açıklandı. Bakan Işıkhan, MEDULA sistemi üzerinden günlük 2.5 milyon provizyon, 12 milyon tedavi işlemi ve 2.2 milyon e-reçete işleminin kesintisiz gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca 2025 yılı içerisinde sağlık ödemeleri için 1 trilyon 353 milyar lirayı aşan ödeme yapıldığını belirtti.
Işıkhan, SGK'nın e-Devlet platformunda en fazla kullanılan kamu kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, 2025 yılında SGK uygulamalarının e-Devlet üzerinden toplam 1.5 milyardan fazla görüntülendiğini açıkladı. Kurumun halen 183 farklı dijital uygulamayla vatandaşlara hizmet sunduğunu kaydetti.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLER DEVREDE
ALO 170 hattına yalnızca 2025 yılında 17.7 milyon çağrı geldiğini belirten Işıkhan, geçen yıl boyunca 647 milyonun üzerinde SMS bilgilendirmesi yapıldığını söyledi. Bakanlık bünyesinde yapay zeka destekli yeni sistemlerin de kullanılmaya başlandığını ifade eden Işıkhan, bu teknolojilerin kayıp-kaçakla mücadele, sahte sigortalılık tespiti, risk analizleri ve sağlık harcamalarının yönetiminde aktif rol oynadığını belirtti.
Turkuvaz Medya'ya verilen ödül, medya sektöründe istihdama sağlanan katkının kamu kurumları tarafından da tescillendiğini ortaya koyarken, sosyal güvenlik sistemine ilişkin dijital dönüşüm çalışmaları da törende öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.