Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat: Aracınızda bu kontrolleri mutlaka yapın

Cam suyu ve fren hidroliği konusunda da uyarılarda bulunan Lafçı, "Cam silecek suyunu taşana kadar doldurabilirsiniz. İçine konsantre cam sabunu eklemek, uzun yolda ön cama yapışan böcek kalıntılarının temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde fren hidroliği de sürücü tarafından kontrol edilmeli ve eksikse tamamlanmalıdır" dedi.

"Yağ çubuğu çekilerek maksimum ve minimum seviyeler kontrol edilmeli, eksiklik varsa tamamlanmadan yola çıkılmamalı. Motor soğutma sıvısı da mutlaka gözden geçirilmeli. Antifriz içerdiği için rengi kolayca ayırt edilebilen bu sıvı, maksimum seviyeyi aşmayacak şekilde tamamlanabilir."

Yolculuk öncesinde ilk olarak kaputun açılıp motor bölmesinin incelenmesi gerektiğini belirten Ferhat Lafçı, şunları kaydetti:

Bayram tatili için uzun yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca sürücüye uzmanlardan "güvenli sürüş" uyarısı geldi. A Haber'e konuşan mekanik ustası Ferhat Lafçı, araç bakımlarının hayati önem taşıdığı bu yoğun dönemde sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik noktaları bir bir anlattı.

Foto: ahaber.com.tr

GÖRÜŞ AÇISI VE AYDINLATMA SİSTEMLERİNE DİKKAT

Güvenli bir sürüş için net bir görüşün şart olduğunu vurgulayan Lafçı, silecekler ile aydınlatma sistemlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Görüş açısını doğrudan etkilediği için silecek lastiklerini kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor. Farlar, stop lambaları ve sinyaller de yola çıkmadan önce mutlaka test edilmeli."

Zamanı olan sürücülerin uzun yol öncesinde profesyonel bir servis desteği almasının çok daha sağlıklı olacağını belirten Lafçı, "Güvenilir bir serviste genel check-up yapılabilir. Örneğin uzun yola gidecek bir müşterimizin aracında soğutma sıvılarından akü ölçümüne kadar tüm kontrolleri yaptık ve ömrünü tamamlamış fren balatalarını değiştirdik" şeklinde konuştu.