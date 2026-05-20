Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat: Aracınızda bu kontrolleri mutlaka yapın
Kurban Bayramı tatili öncesi uzun yola çıkacak milyonlarca sürücüye uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Mekanik ustası Ferhat Lafçı, motor yağı, fren sistemi, lastik diş derinliği, farlar ve acil durum ekipmanlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, araç bakımının güvenli yolculuk için hayati önem taşıdığını söyledi.
Bayram tatili için uzun yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca sürücüye uzmanlardan "güvenli sürüş" uyarısı geldi. A Haber'e konuşan mekanik ustası Ferhat Lafçı, araç bakımlarının hayati önem taşıdığı bu yoğun dönemde sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik noktaları bir bir anlattı.
MOTOR VE SIVI KONTROLLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Yolculuk öncesinde ilk olarak kaputun açılıp motor bölmesinin incelenmesi gerektiğini belirten Ferhat Lafçı, şunları kaydetti:
"Yağ çubuğu çekilerek maksimum ve minimum seviyeler kontrol edilmeli, eksiklik varsa tamamlanmadan yola çıkılmamalı. Motor soğutma sıvısı da mutlaka gözden geçirilmeli. Antifriz içerdiği için rengi kolayca ayırt edilebilen bu sıvı, maksimum seviyeyi aşmayacak şekilde tamamlanabilir."
Cam suyu ve fren hidroliği konusunda da uyarılarda bulunan Lafçı, "Cam silecek suyunu taşana kadar doldurabilirsiniz. İçine konsantre cam sabunu eklemek, uzun yolda ön cama yapışan böcek kalıntılarının temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde fren hidroliği de sürücü tarafından kontrol edilmeli ve eksikse tamamlanmalıdır" dedi.
GÖRÜŞ AÇISI VE AYDINLATMA SİSTEMLERİNE DİKKAT
Güvenli bir sürüş için net bir görüşün şart olduğunu vurgulayan Lafçı, silecekler ile aydınlatma sistemlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:
"Görüş açısını doğrudan etkilediği için silecek lastiklerini kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor. Farlar, stop lambaları ve sinyaller de yola çıkmadan önce mutlaka test edilmeli."
Zamanı olan sürücülerin uzun yol öncesinde profesyonel bir servis desteği almasının çok daha sağlıklı olacağını belirten Lafçı, "Güvenilir bir serviste genel check-up yapılabilir. Örneğin uzun yola gidecek bir müşterimizin aracında soğutma sıvılarından akü ölçümüne kadar tüm kontrolleri yaptık ve ömrünü tamamlamış fren balatalarını değiştirdik" şeklinde konuştu.
LASTİK DİŞ DERİNLİĞİ VE ROT-BALANS AYARI
Aracın yolla temasını sağlayan tek unsur olan lastiklerin durumunun hayati önemde olduğunu hatırlatan Lafçı, rot-balans ayarının ihmal edilmemesi gerektiğini şöyle aktardı:
- Sürüş konforu ve güvenlik: "Eğer araç yolda sağa sola çekiyorsa ya da direksiyonda titreme varsa rot-balans ayarı mutlaka kontrol edilmeli."
- Kritik sınır: "Lastik diş derinliğinde yasal sınır 1,6 milimetredir ancak biz güvenli bir yol tutuşu için bu değerin 3 milimetrenin altına düşmesini kesinlikle önermiyoruz."
HAYAT KURTARAN ACİL DURUM EKİPMANLARI
Sürücülerin olası aksiliklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini hatırlatan Ferhat Lafçı, araçta bulunması gereken temel ekipmanları şu şekilde sıraladı:
"Stepne (yedek lastik) araçta mutlaka bulunmalı. Ancak herkes lastik değiştirmeyi bilmeyebilir. Bu nedenle birkaç dakika içinde lastiği şişirebilen tamir kitleri hayat kurtarır. Ayrıca yangın tüpü ve ilk yardım çantasının yanı sıra olası duraklamalarda kullanılacak reflektörler de güvenli bir bayram yolculuğu için şart."
Lafçı, kurallara ve bakımlara dikkat edilerek çıkılan yolculukların sevdiklerinize güvenle ulaşmanızı sağlayacağını belirterek bütün sürücülere kazasız yolculuklar diledi.