ÖTV’siz araç alımında sağlık kriterleri değişti: Yeni düzenleme Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Raporları Yönetmeliği” ile engelli sağlık kurulu raporlarında değişikliğe gidildi. Buna göre ÖTV istisnalı araç alımında kullanılan sağlık raporlarında artık engelin türü, etkilediği uzuvlar ve sürüşe dair kriterler çok daha ayrıntılı şekilde belirtilecek. Yeni yönetmelikle birlikte genel ve yoruma açık ifadelerin kullanımına da son verildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği", 19 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuoyunun ve sağlık sektörünün uzun süredir beklediği düzenlemeyle birlikte sağlık raporlarının hazırlanma usullerinden itiraz süreçlerine, sağlık kurullarının işleyişinden dijital rapor sistemine kadar birçok alanda kapsamlı değişikliğe gidildi.
Yönetmelikte dikkat çeken başlıklardan biri de ÖTV istisnalı araç alımını ilgilendiren engelli sağlık kurulu raporları oldu.
ENGELLİ RAPORLARINDA MUĞLAK İFADELER KALDIRILDI
Yeni yönetmelikle birlikte ÖTV muafiyetli araç alımında kullanılan sağlık raporlarında yer alan ifadeler net kurallara bağlandı. Artık sağlık kurulu raporlarında "özel tertibatlı araç kullanabilir", "otomatik vitesli araç kullanabilir" ya da "otomatik vitesli araç kullanması uygundur" gibi yoruma açık, tercihi veya ihtimali ifade eden değerlendirmelere yer verilmeyecek.
Yeni sisteme göre raporlarda yalnızca kişinin sağlık durumuna uygun kesin ifadeler kullanılacak. Manuel vitesli bir aracın gaz, fren, debriyaj pedalı veya vites kolu gibi hareket ettirici aksamlarında özel tertibat olmadan araç kullanamayacak durumda olan kişiler için rapora "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir" ibaresi yazılacak.
Herhangi bir özel tertibat olmadan araç kullanabilecek kişiler için ise "Özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur" ifadesi kullanılacak.
ENGEL DURUMU AYRINTILI YAZILACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte raporların hazırlanış sürecinde de ayrıntılı değerlendirme zorunlu hale getirildi. Artık raporlarda engelin türü, etkilenen uzuv, sağ veya sol taraf bilgisi, fonksiyon kaybının düzeyi, engel oranı ve hareket kabiliyeti ayrı ayrı belirtilecek.
Özellikle hem alt hem üst ekstremitede ya da her iki kol ve bacakta engeli bulunan kişilerin raporlarında engelin yönü ve türü açık şekilde yazılacak.
SÜRÜCÜ KODLARINI ARTIK KOMİSYON BELİRLEYECEK
Yönetmeliğe göre araçta kullanılacak özel tertibat kodları ve sürücü belgesi sınıfı artık doğrudan sağlık kurulu raporuna yazılmayacak. Bu yetkinin Sürücü Komisyonu tarafından yürütüleceği belirtildi.
ÖTV istisnasına yönelik işlemlerde engelli sağlık kurulu raporu, sürücü sağlık raporu ve sürücü belgesindeki özel tertibat kodları birlikte değerlendirilerek işlem yapılacak.
Ayrıca sağlık kurulu raporlarına sürücü belgesi sınıfı, özel tertibat kodu veya "sürücü olabilir/olamaz" şeklinde ifadeler de eklenmeyecek.
SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yeni yönetmelikte suistimallerin önlenmesine yönelik dikkat çeken düzenlemeler de yer aldı. Buna göre hastanede veya yoğun bakımda 3 aydan kısa süreli yatarak tedavisi devam eden kişiler için engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecek. Ancak tedavisi tamamlanan ve taburculuğu planlanan kişiler isterse rapor taburculuk öncesinde hazırlanabilecek.
Sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gereken kişiler için bu durum raporda açık şekilde belirtilecek. Zihinsel, ruhsal ve davranışsal bozukluklar nedeniyle engel puanı verilen kişiler için ise ayırt etme gücüyle ilgili değerlendirme ayrıca yazılacak.
E-RAPOR DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Yeni yönetmelikle birlikte sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda hazırlanması ve e-Rapor sistemine entegre edilmesi de zorunlu hale getirildi. Böylece rapor süreçlerinin dijital ortam üzerinden takip edilmesi, standartlaşmanın sağlanması ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN ŞARTLAR NELER?
Mevcut düzenlemeye göre ÖTV muafiyetli araç alımında aracın yerli katkı oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Satın alınan araç 10 yıl boyunca satılamıyor. Süre dolmadan satış yapılması halinde hesaplanan ÖTV'nin ödenmesi gerekiyor.
Ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında değerlendiriliyor ve bu araçlar 5 yıl sonunda satılabiliyor. Ayrıca alınacak aracın kişinin engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması şartı aranıyor.
ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER
Yeni ÖTV limitleriyle birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek araç listesi de güncellendi.
ÖTV'siz alınabilecek modeller arasında:
- Fiat Egea Cross
- Hyundai Tucson
- Toyota Corolla
- Toyota Corolla Hybrid
- Toyota Yaris Cross Hybrid
- Renault Megane Sedan
- Renault Clio
- Hyundai i20
- Toyota Yaris Hybrid
- Togg T10X
- Togg T10F
yer aldı.
Listede en düşük ÖTV muafiyetli fiyat yaklaşık 910 bin TL seviyesindeki Hyundai i20 olurken, en yüksek fiyatlı modeller arasında Togg'un üst paket versiyonları yer aldı.