Yönetmelikte dikkat çeken başlıklardan biri de ÖTV istisnalı araç alımını ilgilendiren engelli sağlık kurulu raporları oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği", 19 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuoyunun ve sağlık sektörünün uzun süredir beklediği düzenlemeyle birlikte sağlık raporlarının hazırlanma usullerinden itiraz süreçlerine, sağlık kurullarının işleyişinden dijital rapor sistemine kadar birçok alanda kapsamlı değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Raporları Yönetmeliği” ile engelli sağlık kurulu raporlarında önemli değişikliklere gidildi

ENGELLİ RAPORLARINDA MUĞLAK İFADELER KALDIRILDI

Yeni yönetmelikle birlikte ÖTV muafiyetli araç alımında kullanılan sağlık raporlarında yer alan ifadeler net kurallara bağlandı. Artık sağlık kurulu raporlarında "özel tertibatlı araç kullanabilir", "otomatik vitesli araç kullanabilir" ya da "otomatik vitesli araç kullanması uygundur" gibi yoruma açık, tercihi veya ihtimali ifade eden değerlendirmelere yer verilmeyecek.

Yeni sisteme göre raporlarda yalnızca kişinin sağlık durumuna uygun kesin ifadeler kullanılacak. Manuel vitesli bir aracın gaz, fren, debriyaj pedalı veya vites kolu gibi hareket ettirici aksamlarında özel tertibat olmadan araç kullanamayacak durumda olan kişiler için rapora "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir" ibaresi yazılacak.

Herhangi bir özel tertibat olmadan araç kullanabilecek kişiler için ise "Özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur" ifadesi kullanılacak.

ENGEL DURUMU AYRINTILI YAZILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte raporların hazırlanış sürecinde de ayrıntılı değerlendirme zorunlu hale getirildi. Artık raporlarda engelin türü, etkilenen uzuv, sağ veya sol taraf bilgisi, fonksiyon kaybının düzeyi, engel oranı ve hareket kabiliyeti ayrı ayrı belirtilecek.

Özellikle hem alt hem üst ekstremitede ya da her iki kol ve bacakta engeli bulunan kişilerin raporlarında engelin yönü ve türü açık şekilde yazılacak.