Sağlık raporu alacaklar dikkat: Yeni dönem başladı, artık birçok işlem e-Devlet’ten

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarında dijital dönüşüm süreci resmen başlarken, rapor işlemlerinin büyük bölümü e-Devlet ve e-Rapor sistemi üzerinden yürütülecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı, itiraz mekanizmaları ve elektronik rapor sistemi baştan sona yeniden düzenlendi. Yönetmelik kapsamında sağlık raporlarının büyük bölümünün artık e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

Böylelikle vatandaşlar artık birçok başvuruyu e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek, sağlık raporlarına yine dijital ortamdan erişebilecek. e-Rapor sistemine aktarılmayan ıslak imzalı raporlar yalnızca istisnai durumlarda geçerli kabul edilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU DÖNEMİ

Yeni uygulamayla sağlık raporu almak isteyen vatandaşların sürece e-Devlet üzerinden "kişisel sağlık bilgi formu" doldurarak başlaması gerekecek. Yönetmeliğe göre başvuru sırasında kişisel sağlık bilgi formunun güncellenmesi de zorunlu olacak.

Sağlık kurulu raporu talep eden kişiler ise rapor vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sevk evrakı veya resmi yazıyla başvurabilecek. 18 yaşından küçükler için başvurular veli ya da vasi aracılığıyla yapılacak.

SAĞLIK KURULLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmelikle birlikte tam teşekküllü sağlık kurullarının yapısı da yeniden şekillendirildi. Buna göre sağlık kurullarında;

• İç hastalıkları
• Genel cerrahi
• Göz hastalıkları
• Kulak burun boğaz
• Nöroloji
• Psikiyatri
• Fizik tedavi veya ortopedi uzmanlarının bulunması zorunlu hale getirildi.

Kurul raporlarının elektronik imza ile hazırlanacağı ve kurul kararlarının oy çokluğuyla alınacağı bildirildi.

İSTİRAHAT RAPORLARINA "40 GÜN" SINIRI

Yeni yönetmelikte çalışanları yakından ilgilendiren istirahat raporlarına ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı.

Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası bu süre en fazla 10 gün daha uzatılabilecek.

20 günü aşan istirahat durumlarında ise sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Ayrıca bir kişiye tek hekim tarafından bir yıl içinde verilebilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.

ENGELLİ RAPORLARINDA ÖTV KRİTERİ NETLEŞTİ

Engelli sağlık kurulu raporlarında özellikle ÖTV istisnalı araç alımına yönelik kriterler yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Genel ifadeler yerine daha ayrıntılı tanımlamaların kullanılacağı bildirildi.

Ayrıca raporlarda sürücü belgesi sınıfı, özel tertibat kodu ve sürücü kısıtlamalarına ilişkin hükümlerin de açık şekilde yer alacağı belirtildi.

SİLAH RUHSATI ŞARTLARI SIKILAŞTIRILDI

Yönetmelikle birlikte silah ruhsatına ilişkin sağlık kriterleri de yeniden düzenlendi.

Epilepsi, demans, ciddi nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, madde veya alkol bağımlılığı ile intihar girişimi öyküsü bulunan kişilere silah ruhsatı için olumlu sağlık kurulu raporu verilmeyecek.

Benzer sağlık şartlarının yivsiz av tüfeği ruhsatı başvurularında da uygulanacağı belirtildi.

ÖZEL GÜVENLİK RAPORLARI DİJİTALLEŞTİ

Özel güvenlik görevlilerine ilişkin sağlık kurulu raporlarında da yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre raporlarda;

• "Silahlı özel güvenlik görevlisi olur"
• "Silahsız özel güvenlik görevlisi olur"
• "Özel güvenlik görevlisi olamaz"

ifadelerinden biri kullanılacak.

"Özel güvenlik görevlisi olamaz" kararı verilmesi halinde gerekçenin ayrıntılı şekilde yazılması zorunlu olacak.

EVLİLİK RAPORLARI ARTIK E-DEVLET'TE

Evlilik öncesi sağlık raporları da dijital sisteme dahil edildi.

Çiftler başvurularını elektronik ortamdan yapabilecek, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından raporlarını hastaneye gitmeden e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

SPOR RAPORLARINDA YENİ DÖNEM

Yönetmelikle birlikte sporcu lisansı dışındaki okul ve sosyal spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı.

Bu alanlarda artık sağlık raporu yerine sağlık durum belgesi yeterli olacak.

ADLİ RAPORLARDA MAHREMİYET VURGUSU

Adli rapor süreçlerinde ise insan hakları ve mahremiyet vurgusu öne çıktı.

Muayenelerin gizlilik esasına göre yürütülmesi zorunlu hale getirilirken, kadın hastaların talep etmeleri halinde kadın hekim tarafından muayene edilmesi esas alındı.

Yönetmelikte ayrıca işkence veya kötü muamele şüphesi bulunan durumlarda ilgili makamların bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

SAĞLIK RAPORLARINA İTİRAZ SÜRECİ DEĞİŞTİ

Sağlık kurulu raporlarına ilişkin itiraz mekanizması da yeniden düzenlendi.

Vatandaşlar veya ilgili kurumlar il sağlık müdürlüklerine başvurarak sağlık raporlarına itiraz edebilecek. Gerekli görülmesi halinde hakem hastane süreci işletilecek ve bazı durumlarda verilen kararlar kesin nitelik taşıyacak.

"Sağlık Raporları Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

YENİ YÖNETMELİKLE NELER DEĞİŞTİ?

Alan Yeni Düzenleme
e-Rapor Sistemi Sağlık raporlarının büyük bölümü artık e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenecek
e-Devlet Başvurusu Vatandaşlar süreçlere e-Devlet üzerinden başlayacak
İstirahat Raporu Tek hekim en fazla 10 gün rapor verebilecek
Yıllık Rapor Süresi Tek hekimden alınabilecek toplam rapor süresi 40 günü aşamayacak
20 Günü Aşan Raporlar Sağlık kurulu onayı zorunlu olacak
Engelli Raporları ÖTV ve araç alım kriterleri ayrıntılı şekilde belirtilecek
Silah Ruhsatı Bazı nörolojik, psikiyatrik ve bağımlılık geçmişi olanlara rapor verilmeyecek
Evlilik Raporu Testlerin ardından raporlar e-Devlet üzerinden alınabilecek
Spor Faaliyetleri Bazı alanlarda sağlık raporu yerine sağlık durum belgesi yeterli olacak
Adli Raporlar Mahremiyet ve kadın hekim talebi konusunda yeni kurallar getirildi
İtiraz Süreci İl sağlık müdürlükleri ve hakem hastane sistemi devreye alınacak
