Sağlık raporu alacaklar dikkat: Yeni dönem başladı, artık birçok işlem e-Devlet’ten
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 19 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Raporları Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarında dijital dönüşüm süreci resmen başlarken, rapor işlemlerinin büyük bölümü e-Devlet ve e-Rapor sistemi üzerinden yürütülecek.
Yeni yönetmelikle birlikte sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı, itiraz mekanizmaları ve elektronik rapor sistemi baştan sona yeniden düzenlendi. Yönetmelik kapsamında sağlık raporlarının büyük bölümünün artık e-Rapor sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.
Böylelikle vatandaşlar artık birçok başvuruyu e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek, sağlık raporlarına yine dijital ortamdan erişebilecek. e-Rapor sistemine aktarılmayan ıslak imzalı raporlar yalnızca istisnai durumlarda geçerli kabul edilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU DÖNEMİ
Yeni uygulamayla sağlık raporu almak isteyen vatandaşların sürece e-Devlet üzerinden "kişisel sağlık bilgi formu" doldurarak başlaması gerekecek. Yönetmeliğe göre başvuru sırasında kişisel sağlık bilgi formunun güncellenmesi de zorunlu olacak.
Sağlık kurulu raporu talep eden kişiler ise rapor vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sevk evrakı veya resmi yazıyla başvurabilecek. 18 yaşından küçükler için başvurular veli ya da vasi aracılığıyla yapılacak.
SAĞLIK KURULLARI YENİDEN DÜZENLENDİ
Yönetmelikle birlikte tam teşekküllü sağlık kurullarının yapısı da yeniden şekillendirildi. Buna göre sağlık kurullarında;
• İç hastalıkları
• Genel cerrahi
• Göz hastalıkları
• Kulak burun boğaz
• Nöroloji
• Psikiyatri
• Fizik tedavi veya ortopedi uzmanlarının bulunması zorunlu hale getirildi.
Kurul raporlarının elektronik imza ile hazırlanacağı ve kurul kararlarının oy çokluğuyla alınacağı bildirildi.
İSTİRAHAT RAPORLARINA "40 GÜN" SINIRI
Yeni yönetmelikte çalışanları yakından ilgilendiren istirahat raporlarına ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı.
Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası bu süre en fazla 10 gün daha uzatılabilecek.
20 günü aşan istirahat durumlarında ise sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Ayrıca bir kişiye tek hekim tarafından bir yıl içinde verilebilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.
ENGELLİ RAPORLARINDA ÖTV KRİTERİ NETLEŞTİ
Engelli sağlık kurulu raporlarında özellikle ÖTV istisnalı araç alımına yönelik kriterler yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeyle birlikte engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranlarının ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Genel ifadeler yerine daha ayrıntılı tanımlamaların kullanılacağı bildirildi.
Ayrıca raporlarda sürücü belgesi sınıfı, özel tertibat kodu ve sürücü kısıtlamalarına ilişkin hükümlerin de açık şekilde yer alacağı belirtildi.