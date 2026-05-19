Sağlık raporu alacaklar dikkat: Yeni dönem başladı, artık birçok işlem e-Devlet’ten

Böylelikle vatandaşlar artık birçok başvuruyu e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek, sağlık raporlarına yine dijital ortamdan erişebilecek. e-Rapor sistemine aktarılmayan ıslak imzalı raporlar yalnızca istisnai durumlarda geçerli kabul edilecek.

Sağlık kurulu raporu talep eden kişiler ise rapor vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sevk evrakı veya resmi yazıyla başvurabilecek. 18 yaşından küçükler için başvurular veli ya da vasi aracılığıyla yapılacak.

Yeni uygulamayla sağlık raporu almak isteyen vatandaşların sürece e-Devlet üzerinden "kişisel sağlık bilgi formu" doldurarak başlaması gerekecek. Yönetmeliğe göre başvuru sırasında kişisel sağlık bilgi formunun güncellenmesi de zorunlu olacak.

Kurul raporlarının elektronik imza ile hazırlanacağı ve kurul kararlarının oy çokluğuyla alınacağı bildirildi.

Yönetmelikle birlikte tam teşekküllü sağlık kurullarının yapısı da yeniden şekillendirildi. Buna göre sağlık kurullarında;

İSTİRAHAT RAPORLARINA "40 GÜN" SINIRI

Yeni yönetmelikte çalışanları yakından ilgilendiren istirahat raporlarına ilişkin önemli değişiklikler de yer aldı.

Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası bu süre en fazla 10 gün daha uzatılabilecek.

20 günü aşan istirahat durumlarında ise sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Ayrıca bir kişiye tek hekim tarafından bir yıl içinde verilebilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek.