Dünyanın gözü İstanbul’da: Sıfır Atık Forumu’na 183 ülke ve 200’den fazla bakan katılıyor

Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 183 ülkenin akredite olduğu foruma 8 eski devlet başkanı, 200’ün üzerinde bakan ve 5 binden fazla üst düzey delegenin katılması bekleniyor.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştirecek.

1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek forum, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Forum için şu ana kadar 183 ülke kayıt yaptırırken, organizasyonda 8 eski devlet başkanı ve 200'ün üzerinde bakanın yer alacağı bildirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL ÇEVRE VE SIFIR ATIK ORGANİZASYONU

Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında organize edilen forumun, katılımcı ülke sayısı, çok taraflı diplomatik temasları, bakanlık düzeyindeki stratejik oturumları ve küresel politika çıktılarıyla dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Bu yıl 160'tan fazla ülkeden 5 binden fazla üst düzey delegenin ve 100'ün üzerinde bakanın resmi kayıt yaptırdığı forumun, üç gün boyunca küresel sürdürülebilirlik politikalarının şekillendiği stratejik bir merkez olması hedefleniyor.

Forum kapsamında sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir uygulama alanı olmaktan çıkarılarak iklim diplomasisi, ekonomik dayanıklılık ve uluslararası iş birliği başlıklarının merkezine taşınacağı ifade edildi.

2017 yılında Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi bugün küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüştü

FORUMA 200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK

Forumun diplomatik katılım düzeyinin de dikkat çekici boyuta ulaştığı belirtildi. Organizasyona 200'ün üzerinde belediye başkanı, valiler, küresel fon yöneticileri ve 8 eski devlet başkanının katılması bekleniyor.

Bu kapsamda forumun, yerel yönetimlerden uluslararası finans kuruluşlarına kadar geniş bir temsil yapısını İstanbul'da bir araya getireceği kaydedildi.

183 ÜLKENİN İMZALAMASI HEDEFLENEN SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun ardından, bu yıl forum sonunda 183 ülkenin imzalamasının hedeflendiği kapsamlı bir sonuç bildirgesinin hazırlanacağı bildirildi.

Böylece sıfır atık yaklaşımının gönüllü bir çevre politikası olmanın ötesine geçerek, küresel ölçekte somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüşmesinin amaçlandığı ifade edildi.

ÜÇ BAKANLIK, ÜÇ STRATEJİK OTURUM

Forum kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu, Tarım ve Orman Bakanları Oturumu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu olmak üzere üç yüksek düzeyli oturum gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu'nda;

Yenilenebilir enerji yatırımları,

Atık azaltımı,

Döngüsel ekonomi uygulamaları,

Kritik hammaddelerde kaynak verimliliği,

Enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik dengesi ele alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, forumla ilgili değerlendirmesinde, "5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu'nda enerji bakanlarını Türkiye'ye davet edeceğiz. Belki eylül ayında bu işi küresel anlamda zirveye çıkaracak başka bir çalışma yapacağız. En ucuz enerji kaynağı enerjiyi verimli kullanmaktır" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanları Oturumu'nda ise;

Gıda kaybı ve israfının azaltılması,

Su verimliliği,

Havza bazlı yönetim,

Orman varlığının korunması,

Karbon yutak alanları,

Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları masaya yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, "Gıda güvenliğinin sağlanmasında israfın azaltılması ve doğal kaynakların korunması stratejik bir önceliktir" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'nda ise;

Temiz üretim teknolojileri,

Endüstriyel simbiyoz uygulamaları,

Atığın ekonomik değere dönüştürülmesi,

Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu başlıkları ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, forumu "Türkiye'nin yeşil sanayi vizyonunun küresel ölçekte paylaşılacağı stratejik bir eşik" olarak değerlendirdi.

COP31 ÖNCESİ KRİTİK ZİRVE

Sıfır Atık Forumu'nun, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde teknik ve politik başlıkların şekillendirileceği en önemli platformlardan biri olacağı belirtildi.

Forumda alınacak kararların önümüzdeki yılların küresel iklim politikalarına yön vermesi hedefleniyor.

MAZLUM COĞRAFYALAR DA FORUMDA TEMSİL EDİLECEK

Forum kapsamında iklim krizinden en fazla etkilenen toplulukların da söz sahibi olacağı belirtildi.

Sıfır Atık Vakfı'nın Nairobi'deki Kibera bölgesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 genç İstanbul'a getirilecek. Ayrıca Bangladeş ve Filistin gibi farklı bölgelerden temsilcilerin de çevresel sorunları ve su-gıda krizine ilişkin yaşadıkları sorunları forumda paylaşacağı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN İKLİM DİPLOMASİSİNDEKİ ROLÜ VURGULANACAK

Forumun, Türkiye'nin küresel çevre ve iklim diplomasisindeki yeni rolünün güçlü bir yansıması olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yalnızca ulusal dönüşümünü değil, bölgesel iş birliklerini, gelişmekte olan ülkelerle bilgi paylaşımını ve küresel politika belgelerine katkıyı da eş zamanlı yürüttüğü kaydedildi.

2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bugün küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüştüğü belirtilirken, Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 10 yıllık stratejik iş birliği anlaşmasının da vakfı uluslararası sistemin doğrudan bir ortağı haline getirdiği ifade edildi.