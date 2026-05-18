Darülaceze’de anlamlı buluşma! Sıfır atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldiği “İsrafsız Bayram Sofraları” programında; Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık vizyonunun çevresel olduğu kadar kültürel ve toplumsal bir dönüşüm hareketi olduğunu vurguladı. Programda kuşaklar arası dayanışma, tasarruf kültürü ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının toplumsal hafızadaki yeri ele alındı.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde şekillenen çevre vizyonu, toplumun her kesiminde karşılık bulmaya devam ediyor.

Çalışmalarında çevre duyarlılığını yalnızca teknik bir dönüşüm değil aynı zamanda kültürel bir bilinç olarak ele alan Sıfır Atık Vakfı, bu kez Darülaceze sakinleriyle gerçekleştirilen anlamlı bir buluşmada sosyal dayanışma boyutuyla gündeme taşındı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 18 Mayıs'ta Darülaceze sakinleriyle "İsrafsız Bayram Sofraları" programında bir araya geldi. İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen programda, çevre bilincinin toplumsal hafıza ve kuşaklar arası aktarım yoluyla nasıl güçlenebileceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

"ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ HAZİNELERİSİNİZ"

Program kapsamında bir konuşma yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinlerinin tecrübe ve bilgi birikimi olarak ülkemizin en değerli hazineleri olduklarını belirterek, "Vakfımızın Kurucusu, Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bugün dünyanın 193 ülkesinde sizlerin desteğiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Darülaceze de sıfır atık bağlamında, sürdürülebilirlik bağlamında muazzam çalışmalar yapıyor. Ben bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak bugün sizlerle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah sizlerin de katılımıyla biz başka etkinlikler yapmayı istiyoruz" dedi.

"KURBAN BAYRAMI'NDA İSRAFSIZ BAYRAM SOFRALARI KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

Ağırbaş, mutlulukların paylaştıkça çoğalacağını belirterek, "Bir yandan da israfa dikkat çekmek istiyoruz. Bayramda biliyorsunuz, bayram sofraları kurulacak ve biz diyoruz ki; bayram sofraları kurulsun, bu kültür devam etsin fakat bayram sofraları kurulurken herkes yiyebileceği kadar tabağına koysun. Bayram sofralarında israfa yer vermeyelim. Ne yazık ki geldiğimiz noktada yılda 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Dünyada hala açlıktan ölen insanlar var ve bunları da düşünmek zorundayız. Bu Kurban Bayramı'nda başta "İsrafsız Bayram Sofraları" temasıyla Türkiye'de ve dünyada yeni bir kampanya başlatıyoruz" dedi.

"KURUMUMUZ İLE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI TAMAMEN UYUŞUYOR"

Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ise, kendilerinin de rehabilitasyon çalışmalarını Sıfır Atık vizyonuyla yaptıklarını belirterek, "Kurumumuz ile Sıfır Atık yaklaşımı tamamen uyuşuyor. Biz hiçbir şeyi israf etmeyelim, her şeyden yeni bir şey oluşturalım, elimizde ne var ne yok onları yaşatalım isteyen bir kültürün devamıyız. Sizler de bunu en iyi bilenlersiniz. Elinizden geleni de yapıyorsunuz ben görüyorum ve çok gurur duyuyoruz bundan. Yaptığımız rehabilitasyon ürünleri beğeniliyor, satılıyor, satılmasa bile biz onları yeni bir forma dönüştürüyoruz" diye konuştu.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLERİ ÜZERİNE SOHBET

Buluşmada özellikle Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan "nimetin kıymetini bilme", "tüketmeden önce düşünme", "onararak kullanma" ve "israf etmeme" alışkanlıklarının, bugünün sürdürülebilir yaşam anlayışıyla doğrudan örtüştüğüne dikkat çekildi. Darülaceze sakinlerinin geçmiş yaşam deneyimleri üzerinden aktardığı tasarruf kültürü örnekleri, programın en dikkat çekici bölümleri arasında yer aldı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen sosyal ve çevresel projelerin de paylaşıldığı programda, çevre politikalarının insan merkezli bir yaklaşımla ele alınmasının önemine vurgu yapıldı. Vakfın özellikle gençler, çocuklar, yaşlı bireyler ve yerel topluluklarla yürüttüğü çalışmaların, çevre farkındalığını toplumsal bir harekete dönüştürdüğü ifade edildi.

GEÇMİŞ KUŞAKLARIN TASARRUF ANLAYIŞI İKLİM KRİZİNE KARŞI TOPLUMSAL HAFIZA SUNUYOR

Programda geçmişte yaygın olan sade yaşam kültürünün günümüz dünyası için önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirtilirken; tek kullanımlık tüketim alışkanlıklarının arttığı günümüzde, geçmiş kuşakların geliştirdiği tasarruf anlayışının iklim krizine karşı güçlü bir toplumsal hafıza sunduğu kaydedildi.

Kahvaltı programında ayrıca çevre sorunlarının yalnızca teknik çözümlerle değil, toplumsal bilinç ve ortak sorumluluk anlayışıyla aşılabileceği mesajı verildi. Katılımcılar, sıfır atık yaklaşımının aileden başlayarak toplumun tüm katmanlarına yayılması gerektiğini ifade etti.

Sıfır Atık Hareketi'nin bugün yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da örnek gösterilen bir çevre modeli haline geldiği belirtilirken, Türkiye'nin çevre diplomasisi alanındaki görünürlüğünün her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin çevre alanındaki öncü rolünü güçlendirdiği vurgulandı.

YAŞAM TECRÜBELERİ, GELECEK HEDEFLERİ İÇİN BİRER REHBER

Darülaceze'de gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmanın, çevre bilinci ile toplumsal dayanışmayı aynı zeminde buluşturduğu ifade edilirken; yaşlı bireylerin yaşam tecrübelerinin sürdürülebilir gelecek hedefleri açısından önemli bir rehber olduğu belirtildi. Program sonunda Darülaceze sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, hatıra fotoğrafları çekildi.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık vizyonunun, çevreyi korumanın ötesinde insanı, kültürü, toplumsal hafızayı ve gelecek nesilleri merkeze alan güçlü bir medeniyet yaklaşımı sunduğu bir kez daha ortaya konuldu.

Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülen sıfır atık çalışmalarıyla birlikte, çevre dostu yaşam kültürünün toplumun tüm kesimlerinde kökleşmeye devam edeceği ifade edildi.