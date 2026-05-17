Hafif çelik yapılarda yeni dönem: Kapsamlı yönetmelik yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı “Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik”, 17 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yönetmelikle hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik standartlar ilk kez kapsamlı şekilde tek çatı altında toplandı. Düzenleme; prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde üretim hafif çelik sistemlerini kapsıyor. İşte detaylar...
ESASLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR
1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmelikle hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik standartlar belirleniyor. Sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan esasların tek çatı altında toplandığı düzenleme ile güvenli, hızlı, sürdürülebilir yapılaşmanın desteklenmesi hedefleniyor.
TEKNİK ESASLAR AYRINTILI OLARAK TANIMLANDI
Yeni Yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları ile kesit ve sistem davranışına ilişkin kurallar bütüncül bir çerçevede düzenlendi. Bu kapsamda prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı.
KORONZYON SINIFI DİKKATE ALINARAK BELİRLENECEK
Düzenlemeyle hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korunmaya yönelik hükümler detaylandırıldı. Galvaniz kaplama miktarının ise yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı. Ayrıca yapı elemanları ve birleşimlerinin vida ve bulon kullanılarak güvenli tasarımına ilişkin esaslar da açık şekilde düzenlendi.
HAFİF ÇELİK YAPILARDA YANGIN VE KOROZYON TASARIMINI ZORUNLU KILDI
Yönetmelikle birlikte tasarım ve uygulama süreçlerinin daha etkin şekilde denetlenebilir ve kontrol edilebilir olması sağlanırken, hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Bu kapsamda sıcaklık etkisi altındaki taşıma gücü ve rijitlik kayıplarının tasarımda dikkate alınması zorunlu hale getirildi.
Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla geçiş süreci öngörülen yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.