Hafif çelik yapılarda yeni dönem: Kapsamlı yönetmelik yayımlandı

1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmelikle hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik standartlar belirleniyor. Sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan esasların tek çatı altında toplandığı düzenleme ile güvenli, hızlı, sürdürülebilir yapılaşmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan " Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik" , 17 Mayıs 2026 tarih ve 33256 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

TEKNİK ESASLAR AYRINTILI OLARAK TANIMLANDI

Yeni Yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları ile kesit ve sistem davranışına ilişkin kurallar bütüncül bir çerçevede düzenlendi. Bu kapsamda prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı.

KORONZYON SINIFI DİKKATE ALINARAK BELİRLENECEK

Düzenlemeyle hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korunmaya yönelik hükümler detaylandırıldı. Galvaniz kaplama miktarının ise yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı. Ayrıca yapı elemanları ve birleşimlerinin vida ve bulon kullanılarak güvenli tasarımına ilişkin esaslar da açık şekilde düzenlendi.