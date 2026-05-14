Türkiye’nin hızlı ticaret favorileri belli oldu: Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var
Türkiye’de hızlı ticaret hacmi 2025 yılında yüzde 55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ederken, atıştırmalıklarda çikolata, gofret ve bisküvi öne çıktı. Hızlı ticaretin merkezi ise işlem hacminin yarısından fazlasını oluşturan İstanbul oldu.
Ticaret Bakanlığı'nın "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerine göre, anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret modeli Türkiye'de büyümeye devam etti.
Genellikle motokuryeler aracılığıyla gerçekleştirilen hızlı ticaret sistemi, kısa teslimat süreleri sayesinde özellikle yemek, gıda ve süpermarket alışverişlerinde yoğun şekilde tercih edildi.
Karanlık mağazalar, yerel iş birlikleri ve gelişmiş lojistik altyapılarla desteklenen sektör, e-ticaret ekosisteminin en hızlı büyüyen alanlarından biri oldu.
HIZLI TİCARET HACMİ 388,7 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Rapora göre hızlı ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55,6 artarak 388,7 milyar liraya yükseldi.
Hızlı ticaretin e-ticaret içindeki payı ise 2019 yılında yüzde 1,6 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla yüzde 8,5'e çıktı.
Söz konusu ticaret modelinin 2019-2025 dönemindeki yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 138,7 olarak hesaplandı.
YEMEK SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI
Hızlı ticaret hacminin büyük bölümünü yemek sektörü oluşturdu.
2025 yılında yemek sektörü yüzde 69,5'lik payla ilk sırada yer alırken, gıda ve süpermarket kategorisinin payı yüzde 30,5 oldu.
Tüketicilerin yemek kategorisinde en fazla sipariş verdiği ürün ise 26,74 milyar lirayla hamburger oldu.
Hamburgeri 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun takip etti.
Izgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar lirayla, çiğ köfte 4,18 milyar lirayla, tost ve sandviç ise 3,9 milyar lirayla en çok tercih edilen diğer ürünler arasında yer aldı.