Türkiye’nin hızlı ticaret favorileri belli oldu: Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Türkiye’de hızlı ticaret hacmi 2025 yılında yüzde 55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ederken, atıştırmalıklarda çikolata, gofret ve bisküvi öne çıktı. Hızlı ticaretin merkezi ise işlem hacminin yarısından fazlasını oluşturan İstanbul oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerine göre, anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret modeli Türkiye'de büyümeye devam etti.

Genellikle motokuryeler aracılığıyla gerçekleştirilen hızlı ticaret sistemi, kısa teslimat süreleri sayesinde özellikle yemek, gıda ve süpermarket alışverişlerinde yoğun şekilde tercih edildi.

Karanlık mağazalar, yerel iş birlikleri ve gelişmiş lojistik altyapılarla desteklenen sektör, e-ticaret ekosisteminin en hızlı büyüyen alanlarından biri oldu.

HIZLI TİCARET HACMİ 388,7 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Rapora göre hızlı ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55,6 artarak 388,7 milyar liraya yükseldi.

Hızlı ticaretin e-ticaret içindeki payı ise 2019 yılında yüzde 1,6 seviyesindeyken, 2025 itibarıyla yüzde 8,5'e çıktı.

Söz konusu ticaret modelinin 2019-2025 dönemindeki yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 138,7 olarak hesaplandı.

YEMEK SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI

Hızlı ticaret hacminin büyük bölümünü yemek sektörü oluşturdu.

2025 yılında yemek sektörü yüzde 69,5'lik payla ilk sırada yer alırken, gıda ve süpermarket kategorisinin payı yüzde 30,5 oldu.

Tüketicilerin yemek kategorisinde en fazla sipariş verdiği ürün ise 26,74 milyar lirayla hamburger oldu.

Hamburgeri 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun takip etti.

Izgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar lirayla, çiğ köfte 4,18 milyar lirayla, tost ve sandviç ise 3,9 milyar lirayla en çok tercih edilen diğer ürünler arasında yer aldı.

ATIŞTIRMALIKLAR ZİRVEDE YER ALDI

Gıda ve süpermarket kategorisinde ise tüketiciler en fazla çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri sipariş etti.

Bu kategoride atıştırmalık ürünlerin işlem hacmi 4,64 milyar liraya ulaştı.

Temizlik ve ev bakım ürünleri 3,96 milyar lirayla ikinci sırada yer alırken, piliç, tavuk ve hindi ürünleri 3,46 milyar lirayla üçüncü sıraya yerleşti.

Köfte ve işlenmiş et ürünleri 3,43 milyar lirayla, süt ürünleri 3,01 milyar lirayla, pet şişe su ise 2,88 milyar lirayla hızlı ticarette en çok sipariş edilen diğer ürünler arasında yer aldı.

HIZLI TİCARETİN MERKEZİ İSTANBUL OLDU

Hızlı ticarette işlem hacmi ve sipariş sayısının büyük bölümü büyükşehirlerde gerçekleşti.

İstanbul, toplam hızlı ticaret hacminin yüzde 55,4'ünü oluştururken, ürün sayısındaki payı yüzde 57,7 oldu.

İstanbul'u yüzde 8,1 işlem hacmi ve yüzde 7,4 ürün payıyla Ankara, yüzde 7 işlem hacmi ve yüzde 6,6 ürün payıyla İzmir takip etti.

Bursa hızlı ticaret hacminin yüzde 3,7'sini oluştururken, Antalya'nın payı yüzde 3, Kocaeli'nin payı ise yüzde 2 olarak kaydedildi.

HIZLI TİCARETTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER (TABLO)

HIZLI TİCARETTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER İŞLEM HACMİ
Hamburger 26,74 milyar TL
Pizza 17,03 milyar TL
Tavuk döner 12,56 milyar TL
Lahmacun 6,67 milyar TL
Çikolata-gofret-bisküvi 4,64 milyar TL
Temizlik ve ev bakım 3,96 milyar TL
Piliç-tavuk-hindi ürünleri 3,46 milyar TL
E-TİCARETTE EN BÜYÜK PAY YEMEK SEKTÖRÜNÜN
