e-Ticaretin lideri belli oldu: En büyük pay yemek sektörünün

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında yüzde 52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. e-Ticaretin toplam ticaretteki payı yüzde 19,5'e ulaşırken, e-ticaret hacminde en büyük payı ise yüzde 20,3 ile yemek sektörü aldı.

Türkiye'de e-ticaret pazarı büyümeye devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025 Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, e-ticaret hacminin geçen yıl önemli ölçüde arttığını duyurdu.

Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bolat, "Bu rakam yaklaşık 115,5 milyar dolara karşılık geliyor. Dolar bazında da yüzde 29'luk artışı ifade ediyor" dedi.

TOPLAM TİCARETİN YÜZDE 19,5'İ E-TİCARET

Bolat'ın paylaştığı verilere göre e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 19,5 seviyesine yükseldi. Perakende e-ticaret hacmi ise 2025 yılında yüzde 51,8 artışla 2 trilyon 457 milyar liraya çıktı.

Bakan Bolat, 2019-2025 döneminde e-ticaret sektörünün dolar bazında yüzde 382 büyüdüğünü belirterek, sektör hacminin 24 milyar dolardan 115,5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

6 MİLYAR İŞLEM GERÇEKLEŞTİ

2025 yılında genel e-ticarette yaklaşık 6 milyar işlem gerçekleştirildiği açıklandı. Perakende e-ticarette ise yaklaşık 2 milyar işlem yapıldığı belirtildi. Bolat, e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 75'inin şahıs işletmesi olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK PAY YEMEK SEKTÖRÜNDE

Verilere göre e-ticaret hacminin yüzde 20,3'ü yemek sektöründe gerçekleşti. Yemek sektörünü yüzde 14 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü takip ederken, elektronik sektörü yüzde 12'lik payla üçüncü sırada yer aldı.

KADINLARIN PAYI YÜZDE 56

Bakan Bolat, e-ticaret harcamalarının hacim bazında yüzde 56'sının kadınlar tarafından yapıldığını açıkladı. Adet bazında ise harcamaların yüzde 75'inin kadınlar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. En yoğun tüketim grubunun ise 25-34 yaş arası olduğu ifade edildi.

TESLİMAT SÜRELERİ KISALDI

Bolat, e-ticaret teslimatlarında ortalama kargo süresinin son iki yılda 46 saatten 42,2 saate gerilediğini söyledi. Siparişlerin yüzde 53'ünün 24 ila 48 saat arasında teslim edildiği belirtildi.

"TÜRKİYE DİJİTAL TİCARETİN MERKEZİ OLABİLİR"

Bakan Bolat, e-ticaret işletmelerinin yüzde 75'inin yapay zeka kullandığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika için dijital ticaret merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

E-TİCARETTE SEKTÖRLERİN PAY DAĞILIMI

Sektör e-Ticaretteki Payı (2025)
Yemek %20,3
Giyim, ayakkabı ve aksesuar %14
Elektronik %12
Diğer sektörler %53,7
