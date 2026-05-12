e-Ticaretin lideri belli oldu: En büyük pay yemek sektörünün

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında yüzde 52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. e-Ticaretin toplam ticaretteki payı yüzde 19,5'e ulaşırken, e-ticaret hacminde en büyük payı ise yüzde 20,3 ile yemek sektörü aldı.

Türkiye'de e-ticaret pazarı büyümeye devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025 Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, e-ticaret hacminin geçen yıl önemli ölçüde arttığını duyurdu.

Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bolat, "Bu rakam yaklaşık 115,5 milyar dolara karşılık geliyor. Dolar bazında da yüzde 29'luk artışı ifade ediyor" dedi.

TOPLAM TİCARETİN YÜZDE 19,5'İ E-TİCARET Bolat'ın paylaştığı verilere göre e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 19,5 seviyesine yükseldi. Perakende e-ticaret hacmi ise 2025 yılında yüzde 51,8 artışla 2 trilyon 457 milyar liraya çıktı.

Bakan Bolat, 2019-2025 döneminde e-ticaret sektörünün dolar bazında yüzde 382 büyüdüğünü belirterek, sektör hacminin 24 milyar dolardan 115,5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.