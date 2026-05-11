Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda: Sayı artıyor, kapsamlı hizmet modeli güçleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri hem yerel halkın turizm imkânlarından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla geliştirilmiş önemli uygulamalar arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019 yılında başlatılan ve yalnızca Bakanlık tarafından işletilen bu plajlar, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde güncellediği halk plajı sayısı 23'e yükseliyor. Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibariyle 3 yeni plaj daha ekleniyor.