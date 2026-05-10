Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan TÜİK iddialarına yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde "Fatura TÜİK'e kesildi" ve "TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı" şeklinde ifadeler kullanıldığı belirtilerek, söz konusu haberlerin yanlış bilgi içerdiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama

"BİLİNÇLİ DEZENFORMASYON" VURGUSU

Açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür" denildi.

"GÖREV SÜRESİ OCAK AYINDA SONA ERDİ"

Bakanlık açıklamasında, eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin ocak ayında sona erdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir."

Açıklamada ayrıca, "Ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.