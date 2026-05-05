Merkez Bankası Başkanı Karahan: Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkiledi ama kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamada küresel gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Karahan, savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini belirterek, “Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımız değişmiyor” dedi. Enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında savaşın etkisinin hissedildiğini vurgulayan Karahan, bu kalemlerin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir sunum gerçekleştirdi.

"KARARLILIĞIMIZ DEĞİŞMEYECEK"

Karahan "Nitekim Nisan ayında da bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

"ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR"

Enflasyonun yüksek seyrettiğine değinen Karahan "Enflasyon yüksek seyrini korumakta. Göstergelerin son üç aylık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor. Enerji yıllık enflasyonu son iki ayda 19 puan artış gösterdi." ifadesini kullandı.