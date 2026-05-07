Bakan Bayraktar: Güneş enerjisi yıl sonunda kurulu güçte zirveye çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalyon PV'nin G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63'e ulaştığını belirten Bayraktar, mart ayında 20 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi rekorunun kırıldığını söyledi.

"YIL SONUNDA ZİRVEYE ÇIKACAK"

Bayraktar, güneş enerjisinde son 13 yılda yaklaşık 26 bin 478 megavat kurulu güce ulaşıldığını ifade ederek, "Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak" dedi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'te, dünyada ise 11'inci sırada yer aldığını belirten Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında Bakü'de düzenlenen BM İklim Konferansı'nda 2035 yılına kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücün 120 bin megavatın üzerine çıkarılacağını açıkladığını hatırlattı.

YEKA VE YENİ YATIRIMLAR

Bayraktar, geçen yıl yaklaşık 8 bin 300 megavatlık yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını belirterek, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu yıl da güneş ve rüzgarda en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması hedeflediklerini belirten Bayraktar, yarışmaların eylül veya ekim ayında sonuçlandırılmasının planlandığını ifade etti.

Suudi Arabistan ile yapılan hükümetler arası anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacağını açıklayan Bayraktar, projelerin yaklaşık 2 milyar dolarlık dış yatırım içerdiğini kaydetti.