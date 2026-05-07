Bakan Bayraktar: Güneş enerjisi yıl sonunda kurulu güçte zirveye çıkacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin güneş enerjisinde 26 bin 478 megavat kurulu güce ulaştığını belirterek, güneş enerjisinin yıl sonunda hidrolik gücü geride bırakarak toplam kurulu güçte ilk sıraya yükseleceğini açıkladı. Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını da sözlerine ekledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalyon PV'nin G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63'e ulaştığını belirten Bayraktar, mart ayında 20 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi rekorunun kırıldığını söyledi.
"YIL SONUNDA ZİRVEYE ÇIKACAK"
Bayraktar, güneş enerjisinde son 13 yılda yaklaşık 26 bin 478 megavat kurulu güce ulaşıldığını ifade ederek, "Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak" dedi.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'te, dünyada ise 11'inci sırada yer aldığını belirten Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında Bakü'de düzenlenen BM İklim Konferansı'nda 2035 yılına kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücün 120 bin megavatın üzerine çıkarılacağını açıkladığını hatırlattı.
YEKA VE YENİ YATIRIMLAR
Bayraktar, geçen yıl yaklaşık 8 bin 300 megavatlık yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alındığını belirterek, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.
Bu yıl da güneş ve rüzgarda en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması hedeflediklerini belirten Bayraktar, yarışmaların eylül veya ekim ayında sonuçlandırılmasının planlandığını ifade etti.
Suudi Arabistan ile yapılan hükümetler arası anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacağını açıklayan Bayraktar, projelerin yaklaşık 2 milyar dolarlık dış yatırım içerdiğini kaydetti.
"50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI"
Yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli üretime önem verildiğini vurgulayan Bayraktar, 2014 yılında sektörde yalnızca 27 imalatçı bulunduğunu, bu sayının son 12 yılda yaklaşık 500'e yükseldiğini söyledi.
Bayraktar, "Ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağladık" dedi.
Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan ekipmanlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde kule, kanat ve jeneratörde ise yüzde 70'in üzerinde yerlilik seviyesine ulaşıldığını belirten Bayraktar, 2014'ten bu yana yenilenebilir enerji santrallerine yaklaşık 41 milyar liralık yerli katkı desteği verildiğini ifade etti.
KALYON PV'DE YENİ KAPASİTE
Bayraktar, açılışı yapılan yeni tesiste yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretimi gerçekleştirileceğini belirtti.
Yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla tesisin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesinin 2,1 gigavata ulaşacağını kaydeden Bayraktar, bu teknolojinin aynı alandan daha fazla elektrik üretimine imkan sağlayacağını söyledi.