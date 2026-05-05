Merkez Bankası açıkladı: TL’nin reel değeri 6 yılın zirvesine çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 seviyesini gördü.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi ise nisan ayında bir önceki aya göre 0,64 puan artarak 102,16'ya yükseldi.
ARTIŞIN NEDENİ ENFLASYON ETKİSİ
REK endeksindeki artış temel olarak TÜFE'deki yükselişten kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde Türk lirası karşısında bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,31 oranında değer kazanırken, euro ortalama yüzde 2,20 oranında değer kazandı.
TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artarken, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 oranında yükseldi.
Değerlendirmede Türkiye TÜFE'sindeki değişimin endeksteki artışa katkı sağladığı, dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin ise endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.
PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYELER AŞILDI
Açıklanan veri reel efektif döviz kurunun pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktığını gösterdi. REK endeksi en son 2018 yılı ortalarında 106 seviyesinin üzerine çıkmıştı.
Son veriyle birlikte Türk lirasının reel değeri yaklaşık 6 yılın zirvesine ulaşırken, endeks pandemi sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.