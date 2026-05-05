Merkez Bankası açıkladı: TL’nin reel değeri 6 yılın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 seviyesini gördü.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi ise nisan ayında bir önceki aya göre 0,64 puan artarak 102,16'ya yükseldi.