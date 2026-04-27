Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan para politikası mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bankanın 94. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeleye dair önemli mesajlar verdi. Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için temel şart olduğunu vurgulayan Karahan, TCMB'nin politikalarını bu hedef doğrultusunda şekillendirdiğini ifade etti.

"GEREKİRSE SIKI DURUŞU ARTIRACAĞIZ"

Karahan, para politikası duruşu ile ilgili net bir mesaj vererek, "Son dönem jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" dedi.

TCMB'nin politika adımlarına değinen Karahan, süreç boyunca sıkı para politikasına öncelik verildiğini vurgulayarak, "Bu süreçte parasal sıkılığın korunmasına büyük önem verdik" ifadelerini kullandı.

Karahan, kur korumalı mevduatın sonlandırıldığını, kredi büyümesine yönelik sıkılaştırıcı adımlar atıldığını ve Türk lirası mevduatın desteklendiğini belirtti.

Karahan, dezenflasyon sürecinin 2025 yılında devam ettiğini ve tüketici enflasyonunun 13,5 puan gerileyerek yılı yüzde 30,9 seviyesinde tamamladığını açıkladı.

2026'nın ilk çeyreğine dair verilerin ise talep koşullarının dezenflasyonu desteklediğini gösterdiğini ifade etti.

PİYASALARA MÜDAHALE VE FAİZ ADIMLARI

Tarımda yaşanan don ve kuraklık gibi gelişmelerin gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Karahan, jeopolitik gelişmelerle birlikte arz yönlü risklerin de arttığını söyledi.

Karahan, mart ve nisan aylarında politika faizinin sabit tutulduğunu hatırlatarak, döviz piyasasında oynaklığı sınırlamak amacıyla çeşitli adımlar attıklarını ifade etti.

Bu kapsamda repo ihalelerine ara verildiğini ve Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlandığını belirtti.

Karahan, TCMB'nin temel hedefinin fiyat istikrarı olduğunu yineleyerek, "TCMB olarak dezenflasyon sürecini sürdürecek şekilde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.