Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 25 zam: Yeni fiyatı belli oldu

İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 25 zam: Yeni fiyatı belli oldu

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:16 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 09:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ, normal ve kepek ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Uzun süredir 10 TL’den satılan ekmek yapılan zamla birlikte 12,5 TL’ye yükselirken, zamlı tarifenin uygulanmaya başlandığı bildirildi.