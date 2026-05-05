İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 25 zam: Yeni fiyatı belli oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ, normal ve kepek ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Uzun süredir 10 TL’den satılan ekmek yapılan zamla birlikte 12,5 TL’ye yükselirken, zamlı tarifenin uygulanmaya başlandığı bildirildi.
VATANDAŞA 10 TL'DEN SATILIYORDU
İBB bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek AŞ tarafından yapılan düzenlemeyle ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı.