AB jet yakıtı krizine hazırlanıyor: Fiyatlar iki kat arttı
Avrupa Birliği, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarına etkisiyle jet yakıtında arz sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu. AB, olası kriz senaryolarına karşı yakıt stoklarını izlemeye alırken, fiyatlar son bir yılda iki katından fazla arttı.
Avrupa Birliği (AB), enerji piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle jet yakıtında yaşanabilecek olası arz krizine karşı hazırlık yapıyor. AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Brüksel'de yaptığı açıklamada risklerin giderek arttığını vurguladı.
Jorgensen, küresel ölçekte ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, Orta Doğu'daki çatışmaların piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.
ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR
AB ülkelerinin yalnızca son dönemde fosil yakıt ithalatı için 30 milyar avrodan fazla ek harcama yaptığını belirten Jorgensen, enerji bağımlılığının artık sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir risk haline geldiğini söyledi.
Uzun vadede enerji arz güvenliği için:
- Kaynak çeşitliliğinin artırılması
- Temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması
- Enerji piyasalarının entegrasyonu
gibi adımların kritik olduğunu vurguladı.
JET YAKITI İÇİN KRİTİK UYARI
AB'nin özellikle jet yakıtı konusunda risk senaryolarına hazırlandığını belirten Jorgensen, Avrupa genelinde yakıt stoklarını izleyen bir sistem kurduklarını açıkladı.
Jorgensen, "Henüz kriz aşamasında değiliz ancak böyle bir durum oluşabilir. Kimde ne kadar yakıt var ne kadar ithal ediliyor, hepsini yakından takip ediyoruz" dedi.
Gerekmesi halinde jet yakıtının koordinasyonu ve yeniden dağıtımı için siyasi adımların gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.
ORTA DOĞU ETKİSİ: GAZ ÜRETİMİ DARBE ALDI
Orta Doğu'daki gelişmelerin özellikle gaz üretimini olumsuz etkilediğini belirten Jorgensen, Katar'daki altyapı hasarlarının toparlanmasının yıllar sürebileceğini söyledi. Petrol üretiminin daha hızlı toparlanabileceği ancak normal seviyelere dönüşün zaman alacağı ifade edildi.
FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat sorunları ve bölgesel gerilimler Avrupa'da enerji fiyatlarını hızla yukarı çekti.
- Jet yakıtı fiyatları son bir yılda iki katından fazla arttı
- AB rafinerileri ihtiyacın yalnızca yüzde 70'ini karşılayabiliyor
- Kalan yakıtın büyük bölümü Orta Doğu'dan ithal ediliyor
HAVACILIK SEKTÖRÜ ALARMDA
Artan maliyetler havacılık sektörünü de doğrudan etkiledi.
- KLM Avrupa'da 160 uçuşu iptal etti
- Lufthansa binlerce uçuşu durdurma kararı aldı
- Ryanair ve EasyJet beklentilerini düşürdü
- TUI de yıl sonu tahminlerini revize etti
Öte yandan Fatih Birol da Avrupa'nın kısa sürede jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.
KRİZ KAPIDA MI?
AB yetkilileri henüz doğrudan bir kriz yaşanmadığını vurgulasa da enerji piyasalarındaki belirsizlik ve jeopolitik riskler nedeniyle bütün senaryoların masada olduğu belirtiliyor.