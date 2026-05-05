AB jet yakıtı krizine hazırlanıyor: Fiyatlar iki kat arttı

AB ülkelerinin yalnızca son dönemde fosil yakıt ithalatı için 30 milyar avrodan fazla ek harcama yaptığını belirten Jorgensen, enerji bağımlılığının artık sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir risk haline geldiğini söyledi.

Jorgensen, küresel ölçekte ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, Orta Doğu'daki çatışmaların piyasalar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), enerji piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle jet yakıtında yaşanabilecek olası arz krizine karşı hazırlık yapıyor. AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Brüksel'de yaptığı açıklamada risklerin giderek arttığını vurguladı.

AB, olası kriz senaryolarına karşı yakıt stoklarını izlemeye alırken, fiyatlar son bir yılda iki katından fazla arttı

Uzun vadede enerji arz güvenliği için:

Kaynak çeşitliliğinin artırılması

Temiz enerji yatırımlarının hızlandırılması

Enerji piyasalarının entegrasyonu

gibi adımların kritik olduğunu vurguladı.

JET YAKITI İÇİN KRİTİK UYARI

AB'nin özellikle jet yakıtı konusunda risk senaryolarına hazırlandığını belirten Jorgensen, Avrupa genelinde yakıt stoklarını izleyen bir sistem kurduklarını açıkladı.

Jorgensen, "Henüz kriz aşamasında değiliz ancak böyle bir durum oluşabilir. Kimde ne kadar yakıt var ne kadar ithal ediliyor, hepsini yakından takip ediyoruz" dedi.

Gerekmesi halinde jet yakıtının koordinasyonu ve yeniden dağıtımı için siyasi adımların gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.