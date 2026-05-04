TÜİK nisan ayı enflasyonu verilerini açıkladı! Nisan enflasyonu yüzde 4,18 yıllık beklenti yüzde 32,37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 yıllık bazda yüzde 32,37 oldu. İşte detaylar...

NİSAN ENFLASYONU YÜZDE 4,18 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %32,37 ARTTI, AYLIK %4,18 ARTTI



TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış, ulaştırmada %35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.