Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz

"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3'e gerilediğini, temel mal enflasyonunun ise yüzde 16,5 olduğunu belirtti.

"YÜKSELİŞİN GEÇİCİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."