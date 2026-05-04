Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Dezenflasyon sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, “Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirterek, "Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK YORUM

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3'e gerilediğini, temel mal enflasyonunun ise yüzde 16,5 olduğunu belirtti.

"YÜKSELİŞİN GEÇİCİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."

