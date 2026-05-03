OPEC’ten ayrılık sonrası ilk karar: Üretim artışı yavaşladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziran ayı için petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu artış, mayıs ayında yapılan 206 bin varillik yükselişin altında kaldı.

ÜRETİMİ ARTIRAN 7 ÜLKE

Yeni üretim planına dahil olan ülkeler şöyle:

Suudi Arabistan

Rusya

Irak

Kuveyt

Kazakistan

Cezayir

Umman

OPEC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu artışın Nisan 2023'te duyurulan gönüllü kesintilere yapılan bir ayarlama olduğu ve piyasa istikrarını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ARZI SIKIŞTIRIYOR

İran ile savaşın 28 Şubat'tan bu yana devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması, küresel petrol arzında ciddi daralmaya yol açtı.

Bu gelişme, piyasada arz endişelerini artırırken petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine sebep oluyor.

BAE AYRILIĞI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

OPEC+'ın üçüncü büyük üreticisi konumundaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılığı piyasayı derinden etkiledi. Abu Dabi yönetimi, üretim politikalarını gözden geçirdikten sonra bu kararın "ulusal çıkarlar" doğrultusunda alındığını vurguladı.

Yaklaşık 60 yıl boyunca OPEC içinde önemli rol oynayan BAE'nin ayrılığı, grubun üretim stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor.