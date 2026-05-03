Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Ersoy’dan dikkat çeken açıklama

Aydın'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde gazetecilerle bir araya gelen Bakan Ersoy, bayram tatilinin uzatılmasının turizm sektörü açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "9 günlük tatil turizm açısından faydalı olur ancak bu konu Kabine'de değerlendirilerek karara bağlanır" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı gündemdeki yerini korurken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, tatil süresine yönelik nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından verileceğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak. Bu takvime göre resmi tatil süresi arife dahil 4,5 gün olarak uygulanacak.

Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle kamu çalışanları için bazı günlerin idari izin kapsamına alınması halinde tatilin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarılması ihtimali bulunuyor.

GEÇMİŞ YILLARDA DA UYGULANDI

Türkiye'de önceki yıllarda da benzer şekilde özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemlerde bayram tatilleri idari izinlerle uzatılarak 9 güne çıkarılmıştı.

Kurban Bayramı tatil süresine dair nihai kararın önümüzdeki günlerde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.