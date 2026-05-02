10 soruda kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Kurban ibadetine dair toplumda doğru bilinen pek çok yanlış bulunuyor. Kesimden hisse paylaşımına, dağıtımdan kimlerin kurban kesebileceğine kadar pek çok konuda yaygın hatalı inanışlar dikkat çekiyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi.

Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçer mi?



Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için gerekli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi şarttır. Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez.

Bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi?



Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

Kadınlar kurban kesebilir mi?



Kadınların kurban kesim işlemini yapamayacağı anlayışı doğru değildir. Kesme becerisine sahip olan kişi erkek veya kadın olsun kurban kesimini gerçekleştirebilir.

Büyükbaş kurbanlıkların hissedar sayısının tekli sayılarda mı olması gerekiyor?



Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışı doğru değildir. Bir büyükbaş hayvana 7 kişi ortak olabildiği gibi 6 veya daha az kişi de ortak olabilir.