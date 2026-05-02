Kurban Bayramı öncesi yoğunluk: Bilet fiyatları 2200 TL’yi görebilir
Kurban Bayramı’na haftalar kala otobüs bileti fiyatları gündemin merkezine yerleşti. Terminallerde yoğunluk artarken, sektör temsilcileri mazot fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bilet fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, erken bilet alan yolcuların olası zamdan etkilenmeyeceğini vurguluyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken otobüs bileti fiyatları ve seyahat planları yeniden gündeme geldi. 2 Mayıs 2026 Cumartesi itibarıyla terminallerde yoğunluk gözlemlenirken, vatandaşların erken rezervasyona yöneldiği görülüyor. Artan talebin yanı sıra mazot fiyatlarındaki yükseliş, fiyat beklentilerini doğrudan etkiliyor.
MAZOT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BİLET FİYATLARINI ETKİLİYOR
Sektör temsilcilerine göre bilet fiyatlarındaki artışın temel nedeni küresel gelişmelere bağlı olarak yükselen akaryakıt maliyetleri. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler ve sevkiyat sorunları, mazot fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Bu durum şehirler arası ulaşım maliyetlerine doğrudan yansıyor.
Sektör temsilcisi Mehmet Özen, fiyat değişkenliğini şu sözlerle ifade ediyor:
"Bugün aldığınız biletle 10 gün sonra alacağınız bilet arasında fark olabilir. 1800 liraya aldığınız güzergah, mazot artışıyla 2200 liraya çıkabilir."