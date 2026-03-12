Bayram için ek otobüs seferleri başlıyor! Bilet fiyatları ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi şehirler arası yolculukta yoğunluğu artırdı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, günlük 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram döneminde 27 bine çıkacağını, 14 Mart'tan itibaren 12 bin ek bilet satışa sunulacağını ve tatil boyunca yaklaşık 8 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ramazan Bayramı'nın bu yıl okulların ara tatiliyle aynı döneme denk gelmesi, şehirler arası yolculukta hareketliliği artırdı. Tatil planları ve memleket ziyaretleri nedeniyle otobüs biletlerine talep yükselirken, sektör de artan talebe ek seferlerle karşılık vermeye hazırlanıyor.

OTOBÜS SEFERLERİ 27 BİNE KADAR ÇIKIYOR Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram ve tatil dönemine yönelik sefer planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Normal günlerde günlük yaklaşık 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil gibi yoğun dönemlerde 27 bine kadar çıktığını belirten Yıldırım, yolcu talebine göre ek düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

"HAREKETLİLİK BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI" 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinin Ramazan Bayramı'yla aynı döneme denk geldiğini ve havaların ısınmasıyla birlikte tatil süresinin 9 güne uzadığını belirten Yıldırım, seyahat yoğunluğunun şimdiden başladığını söyledi. Yıldırım, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti daha satışa sunmayı planlıyoruz. Tatil süresince ek seferlerle birlikte yaklaşık 8 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Tatil bölgelerine yönelik seferlerde belirgin bir artış yaşandığını dile getiren Yıldırım, bayramı memleketinde geçirmek isteyenlerin de yolculuk planları yaptığını belirtti. Yıldırım, bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluğun nispeten düşük olacağını, diğer günlerde ise seferlerde ciddi hareketlilik beklendiğini ifade etti.

TRAFİĞE ÇIKACAKLARA DİKKAT UYARISI Tatil boyunca kara yollarında yoğunluk yaşanacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazalarının meydana geldiğine dikkat çeken Yıldırım, sürücülerin yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmaması, ayrıca araçların bakımının eksiksiz yapılmasının riskleri azaltacağını belirtti. Seyahat edecek yolcuların da emniyet kemeri takma konusunda hassas davranması gerektiğini ifade eden Yıldırım, bunun aynı zamanda yasal bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.