Fed faiz kararı için geri sayım: İşte piyasaların kesin gözüyle baktığı tahmin
ABD Merkez Bankası (Fed) bu akşam yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılırken, uzmanlar yılın ikinci yarısında başlayabilecek olası indirimler için Jerome Powell’ın vereceği sinyallere kilitlendi.
Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar dikkate alındığında Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?
Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, Fed'e yönelik bu yılki faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine yol açtı. Buna karşı uzmanlar, iş gücü piyasasına yönelik devam eden riskler nedeniyle bankanın faiz indirimlerine bu yıl devam edebileceğini değerlendiriyor.
Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirterek Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın tekrar bu karara karşı oy kullanabileceğini kaydetti.
Marey, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında bu ay açıklanan ekonomik verilerin İran'la savaşın etkisini nasıl yansıttığına ve bunun para politikası açısından ne anlama geldiğine dair önemli mesajlar verebileceğini ifade etti.
"Eylül ve aralık aylarında olmak üzere bu yıl içinde iki faiz indirimi bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh yeni başkan olduktan sonra komiteyi en son tahminlerinde yaptıkları tek kesintiden daha fazlasını yapmaya ikna etmeye çalışacak" diyen Marey, Warsh'un başarısının gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını dile getirdi.
İŞ GÜCÜ PİYASASI ZAYIFLIYOR
Pantheon Macroeconomics Kıdemli ABD Ekonomisti Oliver Allen ise, "Sanırım bu FOMC toplantısı nispeten sakin geçecek" değerlendirmesinde bulundu.
Allen, Fed'in yüksek enflasyon ile zayıflayan iş gücü piyasası arasında sıkıştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"FOMC, bir sonraki adımına karar vermeden önce enerji şokunun ekonomiye nasıl yansıyacağına yönelik daha net işaretler beklemek üzere beklemede kalmayı planladığına dair işaret verebilir. Bir sonraki adımlarının faiz oranlarında yeni indirimler olacağını düşünüyoruz ancak bu iş gücü piyasasının kademeli olarak gevşemeye devam edeceği ve çekirdek enflasyonun nihayetinde yeniden düşüş eğilimine gireceği görüşüne bağlıdır. Ancak bu gelişmelerin hemen değil bu yılın ikinci yarısında verilerde kendini göstermeye başlayacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda Fed'in eylül ayından itibaren üç ardışık toplantıda faizleri 25 baz puan düşüreceğini öngörüyoruz ancak tahminimizdeki temel risk, bu indirimlerin biraz daha geç gerçekleşmesi olasılığıdır."