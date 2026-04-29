ABD Merkez Bankası (Fed) bu akşam yılın üçüncü faiz kararını açıklayacak (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, Fed'e yönelik bu yılki faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine yol açtı. Buna karşı uzmanlar, iş gücü piyasasına yönelik devam eden riskler nedeniyle bankanın faiz indirimlerine bu yıl devam edebileceğini değerlendiriyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirterek Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın tekrar bu karara karşı oy kullanabileceğini kaydetti.

Marey, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında bu ay açıklanan ekonomik verilerin İran'la savaşın etkisini nasıl yansıttığına ve bunun para politikası açısından ne anlama geldiğine dair önemli mesajlar verebileceğini ifade etti.

"Eylül ve aralık aylarında olmak üzere bu yıl içinde iki faiz indirimi bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh yeni başkan olduktan sonra komiteyi en son tahminlerinde yaptıkları tek kesintiden daha fazlasını yapmaya ikna etmeye çalışacak" diyen Marey, Warsh'un başarısının gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını dile getirdi.