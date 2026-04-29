Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AK Parti Grup Toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan bayram ikramiyelerine zam yapılmayacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek" dedi. 2026 yılı Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek.