SGK’dan "hayali emeklilik" operasyonu: Maaşlar kesildi, ödemeler faiziyle geri isteniyor
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen titiz denetimler ve veri analizleri, devasa bir usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden SGK’yı yanıltan binlerce kişinin sigorta dökümleri geçersiz sayıldı.
Bazı işyerlerinde kişilerin fiili olarak çalışmamalarına rağmen çalışıyormuş gibi gösterilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışı şekilde yapılan sahte sigortayı affetmiyor. Uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde emeklilik iptalleri, ödenen maaşların faizi ile geri alınması gibi yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede denetim mekanizmalarını en üst seviyeye çıkardı. Kurum, milyonlarca veriyi yapay zekâ destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalarla analiz ederek, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tek tek belirliyor.
Bu sistem, sahte yollarla elde edilmek istenen sigorta ve emeklilik haklarını engellemeyi hedefliyor. SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü "Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi" kapsamında geniş çaplı analizler gerçekleştirdi.