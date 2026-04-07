SGK’dan "hayali emeklilik" operasyonu: Maaşlar kesildi, ödemeler faiziyle geri isteniyor

2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4.6 milyon iş yeri incelemeye alındı. Projenin 2025 yılına kadar süren 16 aşamasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.

FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Sabah'ın haberine göre; SGK, sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda sadece sigortayı iptal etmekle kalmıyor. Emekli olan kişilerin maaşlarını kesiyor ve bugüne kadar yapılan ödemeleri faiziyle geri talep ediyor.Ayrıca bu kişilerin sağlık harcamalarını da tahsil ediyor. Süreçte hem sigortalı görünen kişiler hem de bu sistemi kuranlar hakkında adli işlem başlatılıyor.