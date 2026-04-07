SGK’dan "hayali emeklilik" operasyonu: Maaşlar kesildi, ödemeler faiziyle geri isteniyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen titiz denetimler ve veri analizleri, devasa bir usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden SGK’yı yanıltan binlerce kişinin sigorta dökümleri geçersiz sayıldı.

Bazı işyerlerinde kişilerin fiili olarak çalışmamalarına rağmen çalışıyormuş gibi gösterilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıt dışı şekilde yapılan sahte sigortayı affetmiyor. Uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde emeklilik iptalleri, ödenen maaşların faizi ile geri alınması gibi yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede denetim mekanizmalarını en üst seviyeye çıkardı. Kurum, milyonlarca veriyi yapay zekâ destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalarla analiz ederek, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tek tek belirliyor.

Bu sistem, sahte yollarla elde edilmek istenen sigorta ve emeklilik haklarını engellemeyi hedefliyor. SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü "Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi" kapsamında geniş çaplı analizler gerçekleştirdi.

2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4.6 milyon iş yeri incelemeye alındı. Projenin 2025 yılına kadar süren 16 aşamasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.

FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Sabah'ın haberine göre; SGK, sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda sadece sigortayı iptal etmekle kalmıyor. Emekli olan kişilerin maaşlarını kesiyor ve bugüne kadar yapılan ödemeleri faiziyle geri talep ediyor.Ayrıca bu kişilerin sağlık harcamalarını da tahsil ediyor. Süreçte hem sigortalı görünen kişiler hem de bu sistemi kuranlar hakkında adli işlem başlatılıyor.

