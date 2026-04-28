Kurumlar vergisi mükellefleri, 2025 hesap dönemine ilişkin beyanname ve ödeme işlemleri için son günlere girdi. Türkiye genelinde milyonlarca mükellefi ilgilendiren süreçte, beyanların 30 Nisan Perşembe günü sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital platformları, mobil uygulamalar ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca PTT şubeleri ve internet bankacılığı gibi alternatif kanallar da mükelleflere kolaylık sağlıyor. Sistem, farklı ödeme yöntemleriyle işlemlerin hızlı şekilde tamamlanmasını hedefliyor.

Süreç kapsamında sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara bağlı işletmeler, yıllık beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletmekle yükümlü. Aynı tarihe kadar tahakkuk eden vergilerin de ödenmesi gerekiyor.

YÜZDE 5 İNDİRİM FIRSATI VAR

Beyannameye bilanço, gelir tablosu, vergi kesintileri ve çeşitli teşviklere dair belgelerin eklenmesi gerekiyor. Ar-Ge, tasarım ve yatırım teşvikleri gibi kalemler de beyan kapsamında yer alıyor.

Belirli şartları sağlayan mükellefler ise vergi tutarında yüzde 5 indirim fırsatından yararlanabiliyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve belirtilen sürede kesinleşmiş olması koşuluyla beyannamelerdeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış tarhiyatın bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

Finans ve sigorta sektörleri ise bu uygulamanın dışında tutuluyor.