Petrol 111 doları aştı: Fiyatlar son 3 haftanın zirvesinde

ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara dair gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın küresel hisse senedi piyasalarında daha sınırlı hareketler gözlendi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksaklıkları enerji piyasalarında sert yükselişleri beraberinde getirdi. Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 71 oranında artan fiyatlar, enerji maliyetleri üzerinden yeni bir enflasyon baskısı riskini gündeme taşıyor.

Goldman Sachs, boğazdaki kısıtlamaların sürmesi halinde küresel stoklarda olağan dışı bir azalma yaşanabileceğine dikkat çekerek, Brent petrol için yılın son çeyreğine yönelik tahminini 80 dolardan 90 dolara çıkardı.

Yıl başından bu yana sert yükselen fiyatlar, küresel arz endişelerini ve enflasyon baskısını yeniden gündeme taşıdı (Foto: ahaber.com.tr)

Morgan Stanley ise mevcut beklentilerini korudu. Banka, ikinci çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yılın son çeyreğinde 90 dolar seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor.

HÜRMÜZ KRİZİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Nisan ayı başından itibaren görece sakin bir atmosfer oluşsa da Hürmüz Boğazı'ndaki fiili durum küresel enerji arzı açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Karşılıklı ablukalar nedeniyle günlük geçişlerin neredeyse durma noktasına gelmesi petrol, doğal gaz ve rafine ürün akışını ciddi biçimde sekteye uğratıyor.

ENFLASYON RİSKİ YENİDEN GÜNDEMDE

Enerji maliyetlerindeki yükseliş dünya genelinde yeni bir enflasyon dalgası ihtimalini güçlendirirken, piyasalarda jeopolitik gelişmelerin ve arz kısıtlarının fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.