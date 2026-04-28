Dünya hububat üretiminde tarihi rekor! İlk kez bu seviyeye çıkacak

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 23 Nisan tarihli raporunda dünya hububat üretimine yönelik dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Rapora göre küresel hububat üretiminin 2025/2026 döneminde 145 milyon tonluk artışla 2 milyar 474 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu artışla birlikte dünya tahıl üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesi görülecek.

ÜRETİMDE YÜZDE 6'LIK ARTIŞ Piyasalardaki istikrarlı seyrin etkisiyle gerçekleşmesi öngörülen üretim artışı, yaklaşık yüzde 6'lık bir büyümeye işaret ediyor. Raporda ayrıca, küresel stoklarda da son yılların en keskin artışlarından birinin yaşanacağı vurgulandı.

STOKLAR VE TÜKETİM DE ARTIYOR Küresel hububat stoklarının 52 milyon ton artarak 638 milyon tona ulaşması bekleniyor. Tüketimin ise yüzde 3 oranında yükselerek 2 milyar 351 milyon ton seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Küresel ticaret hacminin de bir önceki sezona göre yüzde 6 artışla 451 milyon tona ulaşması öngörülüyor.