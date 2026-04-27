Çekme helvada yeni standart: En az yüzde 15 Antep fıstığı şartı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), geleneksel lezzetlerden çekme helva için hazırladığı "TS 13028" standardıyla ürünün içeriğinden kimyasal özelliklerine, ambalajlanmasından etiketlenmesine kadar bütün süreçleri kayıt altına aldı. Yeni düzenlemeyle çeşnili ürünlerde Antep fıstığı ve ceviz gibi katkıların oranı en az yüzde 15 olacak.

Çekme helva için düzenlenen TS 13028 standardı, ürünün üretiminden piyasaya sunumuna kadar birçok aşamada kaliteyi güvence altına alıyor.

Standart, çekme helvanın duyusal özellikleri, ürünün kendine özgü tat, koku ve görünüşe sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda çekme helvanın beyaz şeker, buğday unu, tereyağı, bitkisel margarin veya yemeklik bitkisel sıvı yağlar kullanılarak, gerektiğinde katkı ve çeşni maddeleri eklenerek tekniğine uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu tanım, ürünün hangi içeriklerle üretileceğini net şekilde ortaya koyuyor.

TS 13028 standardının temel amacı çekme helvanın tarifini, sınıflandırmasını ve sahip olması gereken özellikleri belirleme olarak belirtiliyor. Ayrıca numune alma yöntemleri, muayene ve deney süreçleri ile ürünün piyasaya arz edilme şekli de bu standartla düzenleniyor. Böylece tüketiciye sunulan ürünlerde kalite ve güvenilirlik hedefleniyor.

(Foto: AA)

ÇEŞNİLİ ÇEŞİTLERDE KATKI ORANI EN AZ YÜZDE 15 OLACAK

Standartta çekme helvanın teknik kriterleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Sade çekme helvada herhangi bir çeşni maddesi bulunmaması gerekiyor. Çeşnili ürünlerde kullanılan malzemelerin tat, koku ve aroma açısından belirgin olması önem taşıyor. Ayrıca Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi fiziksel olarak ayrılabilen katkıların oranının en az yüzde 15 olması zorunlu tutuldu.

Ürünün parlak beyazdan sarımsı renge kadar değişen tonlarda, lifli yapıda ve ağızda kolayca dağılabilen kıvamda olması gerekiyor. Ayrıca üründe ekşime, küflenme, böceklenme, kokuşma gibi bozulma belirtileri ile yabancı tat ve koku bulunmaması şart koşuluyor. Yabancı madde ise kesinlikle kabul edilmiyor.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME STANDARTLARI

Söz konusu üründe kimyasal özellikler açısından da belirli sınır değerlerin olması gerekiyor. Buna göre çekme helvada rutubet oranı en fazla yüzde 6, toplam şeker (sakkaroz olarak) en fazla yüzde 50, toplam yağ oranı en fazla yüzde 16 ve toplam kül oranı en fazla yüzde 0,50 olarak belirlendi.

Standartta ürün içeriğinde kullanılabilecek katkı maddelerine de açıklık getirildi. Çekme helvada kullanılmasına izin verilen maddeler, ürün tanımı ve belirlenen kimyasal özellikler çerçevesinde sınırlandırılırken yasaklanan katkı maddeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatında detaylı şekilde düzenlendi.

Ambalajlama ve etiketleme kuralları da standardın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Helvanın mevzuata uygun ve ürünü dış etkenlerden koruyabilecek nitelikte ambalajlarla piyasaya sunulması gerekiyor. Standartta, 10 kilograma kadar ambalajlar "küçük", 10 kilogramın üzerindekiler ise "büyük ambalaj" olarak sınıflandırılıyor.

Ürünlerin etiketlenmesine dair kurallar kapsamında, ambalaj üzerinde yer alması zorunlu bilgiler de standartta yer alıyor. Üretici firmanın ticari unvanı ve adresi ya da tescilli markası, ürün adı, çeşidi, parti veya seri numarası, net miktarı, son tüketim tarihi ile gerekli durumlarda kullanım ve muhafaza koşullarının ambalaj üzerinde okunaklı ve silinmeyecek şekilde yer alması gerekiyor. Ayrıca ürünlerin üzerinde "TS 13028" standardına uygunluk işaretinin bulunması zorunlu tutuluyor. İhtiyaç halinde bu bilgiler yabancı dillerde de yazılabilecek.