Bakan Şimşek’ten net mesaj: Enflasyonu düşürmeye odaklanmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. 2026’yı “reform yılı” ilan eden Şimşek, ihracattan finans merkezine kadar birçok alanda yeni adımların devreye alınacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" vizyonu kapsamında konuşan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE ODAKLANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Şimşek, ekonomi programının temel önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşürmeye odaklanmayı sürdüreceğiz" dedi.

Dezenflasyon sürecinde geçici bir yavaşlama yaşandığını ancak bunun kalıcı olmadığını vurgulayan Şimşek, sürdürülebilir büyüme için sağlam temellerin atıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

2026 "REFORM YILI" OLACAK

Ekonomide yapısal dönüşümün hız kazanacağını belirten Şimşek, 2026 yılına dikkat çekti.

Sanayi, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, altyapı yatırımları ve vergi reformlarının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını ifade eden Şimşek, kapsamlı bir reform sürecinin başlayacağını dile getirdi.

İHRACATA VERGİ DESTEĞİ

İhracatçıya yönelik önemli bir vergi indirimi adımı atıldığını açıklayan Şimşek, kurumlar vergisinde ciddi düşüşler yapılacağını belirtti.

Normal ihracatçılar için oran yüzde 14'e inerken, üretici ihracatçılarda bu oran yüzde 9'a kadar düşecek. Bu adımla Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE DEV TEŞVİK

Şimşek, İstanbul Finans Merkezi için de dikkat çeken teşvikleri duyurdu.

Merkezde yer alan şirketlere transit ticarette yüzde 100 vergi istisnası sağlanacağını belirten Şimşek, Türkiye'nin Singapur ve Hong Kong ile rekabet edebilecek bir finans merkezi haline getirileceğini söyledi.

YATIRIMCIYA "VIP" MODEL

Yatırım süreçlerinin hızlandırılacağını açıklayan Şimşek, bürokrasinin azaltılacağını ve yatırımcılara "tek durak ofis" modeliyle hizmet verileceğini ifade etti.

Şirket kuruluşundan izin süreçlerine kadar birçok işlemin hızlı ve kolay hale getirileceği vurgulandı.

TÜRKİYE FİNANS VE TİCARET ÜSSÜ OLACAK

Türkiye'nin güçlü coğrafi konumuna dikkat çeken Şimşek, yeni teşviklerle ülkenin bölgesel finans ve ticaret merkezi haline geleceğini belirtti.

Yurt dışındaki sermayenin Türkiye'ye çekilmesi için kapsamlı bir strateji yürütüldüğünü ifade eden Şimşek, uzun vadeli ve öngörülebilir bir ekonomik yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.