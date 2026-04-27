Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor: Multimedya sistemlerine yeni düzenleme yolda
İçişleri Bakanlığı, araçlara sonradan eklenen multimedya ekranları ve yüksek sesli müzik sistemlerine yönelik devrim niteliğinde bir düzenleme hazırlıyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevre kirliliğine yol açan bu sistemlere karşı denetimler sıkılaşıyor. Yeni yönetmelikle birlikte kurallara uymayan sürücüleri para cezaları bekliyor.
YENİ YÖNETMELİK İÇİN TARİH VERİLDİ
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren düzenlemenin sinyallerini veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Multimedya ve ses sistemleriyle ilgili yönetmelik çalışmasını muhtemelen bu ayın sonunda veya Mayıs'ın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz" sözleriyle yeni dönemin kapıda olduğunu müjdeledi.
Düzenleme haberiyle birlikte sürücüler arasında kafa karışıklığı yaşanırken, yetkililer hangi sistemlerin yasak hangilerinin serbest olacağına dair detayları paylaştı.
GÖRÜŞ AÇISINI KAPATAN EKRANLARA GEÇİT YOK
Özellikle araçların torpido üzerine sonradan monte edilen ve sürücünün yola hakimiyetini kısıtlayan büyük ekranlar mercek altına alındı.
Araç medya ve ses sistemleri yetkilisi Recep Durmaz, "Bizim yasak olan kısmımız sadece şu aralıkta, görüş açımızı etkileyen multimedyalarda yasak var. Yani bu taktığımız cihaz buraya kadar çıkarsa görüş açımızı etkiliyor. Bunu seyir halinde izlememiz yasak, çünkü insanların dikkatini dağıtıyor" ifadelerini kullandı.
Orijinal fabrikasyon çıkışlı ekranlarda bir sorun yaşanmazken, sonradan eklenen ve sürüş güvenliğini tehdit eden sistemlerin sökülmesi gerekecek.
YÜKSEK SESLİ MÜZİĞE SINIR GELİYOR
Ses sistemlerinde ise temel kriter çevreyi rahatsız etmemek olacak. Orijinal hoparlör ve amfi kullanımı serbest bırakılırken, dışarıya aşırı ses veren modifiye sistemler yasaklanıyor.
Recep Durmaz, "Normal standartlara uygun şekilde yapılan ses sistemleri yasal durumda. Ses aracın içinden taşarak çevreyi rahatsız etmemeli" sözleriyle sürücüleri uyardı.
Gece saatlerinde yüksek sesten rahatsız olan vatandaşların şikayetleri üzerine hazırlanan bu madde, toplumsal huzuru korumayı amaçlıyor.
İŞTE CEZA MİKTARLARI
Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte trafik ekipleri denetimlerini artıracak.
Kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak yaptırımlar ise şöyle:
- Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden sürücülere 3 bin TL,
- Araçlarda görüş açısını engelleyecek şekilde sonradan takılan ekran ve tablet kullananlara 21 bin TL,
- Orijinal olmayan harici ses sistemleri taktıranlara ise 21 bin TL para cezası kesilecek.
Sürücülerin bu ağır cezalarla karşılaşmamak için araçlarındaki donanımları gözden geçirmesi gerekiyor.