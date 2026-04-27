Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren düzenlemenin sinyallerini veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Multimedya ve ses sistemleriyle ilgili yönetmelik çalışmasını muhtemelen bu ayın sonunda veya Mayıs'ın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz" sözleriyle yeni dönemin kapıda olduğunu müjdeledi.

İçişleri Bakanlığı, araçlara sonradan eklenen multimedya ekranları ve yüksek sesli müzik sistemlerine yönelik devrim niteliğinde bir düzenleme hazırlıyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevre kirliliğine yol açan bu sistemlere karşı denetimler sıkılaşıyor. Yeni yönetmelikle birlikte kurallara uymayan sürücüleri para cezaları bekliyor.

GÖRÜŞ AÇISINI KAPATAN EKRANLARA GEÇİT YOK

Özellikle araçların torpido üzerine sonradan monte edilen ve sürücünün yola hakimiyetini kısıtlayan büyük ekranlar mercek altına alındı.

Araç medya ve ses sistemleri yetkilisi Recep Durmaz, "Bizim yasak olan kısmımız sadece şu aralıkta, görüş açımızı etkileyen multimedyalarda yasak var. Yani bu taktığımız cihaz buraya kadar çıkarsa görüş açımızı etkiliyor. Bunu seyir halinde izlememiz yasak, çünkü insanların dikkatini dağıtıyor" ifadelerini kullandı.

Orijinal fabrikasyon çıkışlı ekranlarda bir sorun yaşanmazken, sonradan eklenen ve sürüş güvenliğini tehdit eden sistemlerin sökülmesi gerekecek.