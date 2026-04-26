Akaryakıtta yeni hedef: Kalite en üst seviyeye çıkacak
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasında kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Denetimlerin artırıldığını ve teknolojik takip sistemlerinin devrede olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’de kullanılan akaryakıtın kalite açısından üst seviyede olduğunu vurguladı.
Antalya'da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi"nde konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
HİBRİT YATIRIMLARDA YENİ KAPASİTE
Yılmaz, hibrit olarak da bilinen yardımcı kaynaktan çoklu elektrik üretimi alanında tahsis edilen yeni kapasitenin uygulama sürecine değinerek, "Hibrit yatırımlarında gerekli izin süreçlerinde aksama yaşanmazsa bu kapasitenin 2-3 yıl içinde sahaya yansımasını bekliyoruz" dedi.
Hibrit yatırımların sıfırdan lisanslı projelere göre daha hızlı hayata geçirilebildiğini belirten Yılmaz, mevcut santrallerin izin süreçlerinin tamamlanmış olmasının yatırım süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etti.
Bugüne kadar güneş enerjisine dayalı 5 bin 183 megavat kurulu güç tahsis edildiğini aktaran Yılmaz, bunun 1788 megavatlık kısmının işletmeye alındığını, ayrıca hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle-biyogaz santrallerine yönelik 1500 megavatlık yeni hibrit kapasite için başvuru sürecinin başlatıldığını kaydetti.
VERİMLİLİK YÜZDE 50 ARTABİLİYOR
Hibrit sistemlerin farklı enerji kaynaklarını bir araya getirerek verimliliği artırdığını belirten Yılmaz, "Bu yatırımlar mevcut santrallerin verimliliğini ciddi şekilde artırıyor. Santrallerin neredeyse yüzde 50 daha verimli çalışmasını sağlayabiliyor" dedi.
Toplam hibrit kapasitenin 5 bin megavatı aştığını ve bunun yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım anlamına geldiğini ifade etti.
"KALİTEYİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"
Akaryakıt piyasasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "EPDK olarak temel prensibimiz, kaliteyi en üst seviyeye çıkarmaktır. Maksimum kaliteyi sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak en önemli hedefimizdir" ifadelerini kullandı.
Denetim süreçlerinde yeni teknolojilerin aktif şekilde kullanıldığını belirten Yılmaz, tesislerin, istasyonların ve rafinerilerin sürekli denetlendiğini, yaklaşık 500 farklı kriterle kalite standardının korunduğunu söyledi.
AKARYAKIT ANLIK TAKİP EDİLİYOR
Yılmaz, akaryakıt ürünlerinin kalitesinin ve istasyonlardaki yakıt miktarının anlık olarak izlenebildiğini belirterek, "Bu sayede tedarik sürekliliğini de güvence altına alıyoruz" dedi.
Türkiye'de ve Avrupa'da en kaliteli akaryakıtın kullanıldığını ifade eden Yılmaz, bu standardın korunması için denetimlerin süreceğini dile getirdi.
YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU
Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne de değinen Yılmaz, bu alanda yerli üretimi teşvik ettiklerini belirtti. Yerli ürün geliştiren yatırımcılara yüzde 5 ek avantaj sağlandığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'yi bu alanda önemli bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
SEKTÖR İÇİN ORTAK AKIL
Yılmaz, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren organizasyonların önemine değinerek, düzenlemelerin rekabet ortamıyla birlikte şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Enerji arz güvenliği için önleyici adımların önemine dikkat çeken Yılmaz, gelişen teknoloji ve çeşitlenen kaynaklar doğrultusunda sektörün yönünün belirlenmeye devam edeceğini ifade etti.