Akaryakıtta yeni hedef: Kalite en üst seviyeye çıkacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasında kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Denetimlerin artırıldığını ve teknolojik takip sistemlerinin devrede olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye’de kullanılan akaryakıtın kalite açısından üst seviyede olduğunu vurguladı.

Antalya'da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi"nde konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. HİBRİT YATIRIMLARDA YENİ KAPASİTE Yılmaz, hibrit olarak da bilinen yardımcı kaynaktan çoklu elektrik üretimi alanında tahsis edilen yeni kapasitenin uygulama sürecine değinerek, "Hibrit yatırımlarında gerekli izin süreçlerinde aksama yaşanmazsa bu kapasitenin 2-3 yıl içinde sahaya yansımasını bekliyoruz" dedi. Hibrit yatırımların sıfırdan lisanslı projelere göre daha hızlı hayata geçirilebildiğini belirten Yılmaz, mevcut santrallerin izin süreçlerinin tamamlanmış olmasının yatırım süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etti. Bugüne kadar güneş enerjisine dayalı 5 bin 183 megavat kurulu güç tahsis edildiğini aktaran Yılmaz, bunun 1788 megavatlık kısmının işletmeye alındığını, ayrıca hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle-biyogaz santrallerine yönelik 1500 megavatlık yeni hibrit kapasite için başvuru sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Akaryakıt piyasasında kalitenin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor VERİMLİLİK YÜZDE 50 ARTABİLİYOR Hibrit sistemlerin farklı enerji kaynaklarını bir araya getirerek verimliliği artırdığını belirten Yılmaz, "Bu yatırımlar mevcut santrallerin verimliliğini ciddi şekilde artırıyor. Santrallerin neredeyse yüzde 50 daha verimli çalışmasını sağlayabiliyor" dedi. Toplam hibrit kapasitenin 5 bin megavatı aştığını ve bunun yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım anlamına geldiğini ifade etti. "KALİTEYİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ" Akaryakıt piyasasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "EPDK olarak temel prensibimiz, kaliteyi en üst seviyeye çıkarmaktır. Maksimum kaliteyi sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak en önemli hedefimizdir" ifadelerini kullandı. Denetim süreçlerinde yeni teknolojilerin aktif şekilde kullanıldığını belirten Yılmaz, tesislerin, istasyonların ve rafinerilerin sürekli denetlendiğini, yaklaşık 500 farklı kriterle kalite standardının korunduğunu söyledi.