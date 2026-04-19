Tabelayı gören şaşırıyor: Amasya’da akaryakıt istasyonunda ücretsiz sıcak duş

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 10:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Amasya-Suluova karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu, tabelasındaki sıra dışı ilanla görenleri şaşkına çeviriyor. Yakıt fiyatlarının hemen altında yer alan "ücretsiz sıcak duş" yazısı, özellikle günlerce yol giden uzun yol şoförleri için can suyu oluyor.

Amasya-Suluova karayolunda seyir halindeki sürücüler, akaryakıt fiyatlarını kontrol etmek için başlarını tabelaya çevirdiklerinde beklenmedik bir duyuruyla karşılaşıyor. Panonun en dikkat çekici yerinde yer alan "ücretsiz sıcak duş" ibaresi, gece gündüz fark edilebilen ışıklı yapısıyla yoldan geçenleri istasyona davet ediyor.

Merak edip tesise girenleri ise yalnızca yakıt pompaları değil iki adet tam donanımlı duş kabini ile karşılıyor. Bu hizmetten yararlanan sürücülere, yorgunluklarını atmaları için demli bir çay da ikram ediliyor.

BEŞ YILDIR SÜREGELEN UYGULAMA Uzun yollarda direksiyon sallayan tır ve kamyon şoförlerinin yaşadığı zorlukları gözlemleyerek beş yıl önce bu hareketi başlattığını belirten istasyon sahibi Adnan Öksüz, gönüllülük esasına vurgu yapıyor. AKARYAKIT İSTASYONUNDA UZUN YOL ŞOFÖRLERİNİ SEVİNDİREN UYGULAMA

Öksüz, "Şoför arkadaşlarımız günler boyunca duş alma imkanı bulamıyor, uzun yollarda dinlenemiyorlar. Bizim müşterimiz olsun ya da olmasın kapımız herkese açık. Şampuanı ve havlusu da bizden; tek beklentimiz bir hayır duası almaları" diyerek hizmetin ticari bir amaç gütmediğini belirtiyor.