Tabelayı gören şaşırıyor: Amasya’da akaryakıt istasyonunda ücretsiz sıcak duş

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Amasya-Suluova karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu, tabelasındaki sıra dışı ilanla görenleri şaşkına çeviriyor. Yakıt fiyatlarının hemen altında yer alan "ücretsiz sıcak duş" yazısı, özellikle günlerce yol giden uzun yol şoförleri için can suyu oluyor.

Amasya-Suluova karayolunda seyir halindeki sürücüler, akaryakıt fiyatlarını kontrol etmek için başlarını tabelaya çevirdiklerinde beklenmedik bir duyuruyla karşılaşıyor. Panonun en dikkat çekici yerinde yer alan "ücretsiz sıcak duş" ibaresi, gece gündüz fark edilebilen ışıklı yapısıyla yoldan geçenleri istasyona davet ediyor.

Merak edip tesise girenleri ise yalnızca yakıt pompaları değil iki adet tam donanımlı duş kabini ile karşılıyor. Bu hizmetten yararlanan sürücülere, yorgunluklarını atmaları için demli bir çay da ikram ediliyor.

BEŞ YILDIR SÜREGELEN UYGULAMA

Uzun yollarda direksiyon sallayan tır ve kamyon şoförlerinin yaşadığı zorlukları gözlemleyerek beş yıl önce bu hareketi başlattığını belirten istasyon sahibi Adnan Öksüz, gönüllülük esasına vurgu yapıyor.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA UZUN YOL ŞOFÖRLERİNİ SEVİNDİREN UYGULAMA
Öksüz, "Şoför arkadaşlarımız günler boyunca duş alma imkanı bulamıyor, uzun yollarda dinlenemiyorlar. Bizim müşterimiz olsun ya da olmasın kapımız herkese açık. Şampuanı ve havlusu da bizden; tek beklentimiz bir hayır duası almaları" diyerek hizmetin ticari bir amaç gütmediğini belirtiyor.

"GELENE GEÇENE TAVSİYE EDİYORUM"

Tabeladaki yazıyı ilk gördüğünde gerçek olduğuna inanamayan tır şoförü Mehmet Emin Karaköse, artık yolu her düştüğünde bu tesise uğramadan geçmiyor.

Karaköse, "Gelene geçene bu istasyonu tavsiye ediyorum. Burada hijyenik bir ortamda duşumuzu alıp kısa bir istirahatin ardından zinde bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle memnuniyetini dile getiriyor.

DUŞA KABİNLER 24 SAAT AKTİF

Duş kabinlerinin 24 saat aktif şekilde kullanıldığını belirten bölge sakinlerinden Arif Davulcu ise bu sosyal sorumluluk örneğinin yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyor. İşletmeyi tebrik eden Davulcu, bu tür insani dokunuşların diğer dinlenme tesislerine de örnek olması temennisinde bulundu.

