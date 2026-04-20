Merkez Bankası son rakamları duyurdu: Türkiye’nin yurt dışı yatırımlarında büyük artış

Merkez Bankası’nın son raporuna göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 439 milyar dolara yükselirken, yükümlülükler ise 786,8 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları artış gösterirken, yükümlülüklerinde düşüş kaydedildi.

VARLIKLAR ARTTI, YÜKÜMLÜLÜKLER DÜŞTÜ

TCMB verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 439,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yükümlülükler ise yüzde 0,5 oranında sınırlı bir azalışla 786,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu tablo neticesinde Türkiye'nin net UYP dengesi şubat ayında eksi 347,6 milyar dolar oldu.

REZERV VARLIKLARDA 7,9 MİLYAR DOLARLIK DEĞİŞİM

Ekonominin can damarı olan rezerv varlıklar kaleminde şubat ayında hareketlilik yaşandı. Rezervler, bir önceki aya göre 7,9 milyar dolar azalarak 210,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Bankaların yabancı para ve mevduat varlıkları da yüzde 2'lik bir kayıpla 42,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BIST 100 ETKİSİ: DOĞRUDAN YATIRIMLARDA GERİLEME

Yükümlülükler tarafındaki en dikkat çekici değişim doğrudan yatırımlarda görüldü. BIST 100 endeksindeki azalışın etkisiyle doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 2,2 düşerek 226,2 milyar dolar seviyesine indi. Öte yandan, portföy yatırımları yüzde 0,8 artışla 153,4 milyar dolara çıktı.

DİBS VE DİĞER YATIRIMLARDA SON DURUM

Yatırımcıların yakından takip ettiği Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yükümlülükleri şubat ayında yüzde 1,2 azalarak 22,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırım kalemleri ise yüzde 0,1'lik sembolik bir azalışla 407,2 milyar dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

TÜRKİYE ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU TABLOSU (ŞUBAT 2026)